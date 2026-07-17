Травмував із пневматичної зброї хлопця в Білій Церкві: поліція затримала стрільця. ФОТО
Правоохоронці затримали 43-річного місцевого жителя, який здійснив постріл з пневматичної зброї та травмував молодика у Білій Церкві на Київщині.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.
Зловмисника затримано
Як зазначається, оперативники провели низку заходів та встановили, що зловмисник проживає у будинку, розташованому поряд з місцем скоєння злочину.
Під час обшуку в помешканні фігуранта було виявлено та вилучено речові докази, зокрема пневматичну гвинтівку з оптичним прицілом і набої до неї.
Чоловіка затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, проводять досудове розслідування за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Слідство триває.
Що передувало
Нагадаємо, подія сталася 11 липня по вулиці Ярослава Мудрого в м. Біла Церква. Повідомлялося, що невідома особа здійснила постріл з пневматичної зброї та травмувала хлопця. Постраждалого 18-річного юнака з тілесними ушкодженнями було ушпиталено та надано необхідну медичну допомогу.
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