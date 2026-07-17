Ранил из пневматического оружия молодого человека в Белой Церкви: полиция задержала стрелка. ФОТО
Правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который произвел выстрел из пневматического оружия и ранил молодого человека в Белой Церкви Киевской области.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Злоумышленник задержан
Как отмечается, оперативники провели ряд мероприятий и установили, что злоумышленник проживает в доме, расположенном рядом с местом совершения преступления.
Во время обыска в жилище фигуранта были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в частности пневматическая винтовка с оптическим прицелом и патроны к ней.
Мужчина задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.
Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры проводят досудебное расследование по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.
Что предшествовало
Напомним, инцидент произошел 11 июля на улице Ярослава Мудрого в г. Белая Церковь. Сообщалось, что неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия и ранил молодого человека. Пострадавший 18-летний юноша с телесными повреждениями был госпитализирован и получил необходимую медицинскую помощь.
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