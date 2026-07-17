РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9905 посетителей онлайн
Новости Фото Стрельба в Белой Церкви
585 2

Ранил из пневматического оружия молодого человека в Белой Церкви: полиция задержала стрелка. ФОТО

Правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который произвел выстрел из пневматического оружия и ранил молодого человека в Белой Церкви Киевской области.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Задержан стрелок в Белой Церкви

Злоумышленник задержан

Как отмечается, оперативники провели ряд мероприятий и установили, что злоумышленник проживает в доме, расположенном рядом с местом совершения преступления.

Во время обыска в жилище фигуранта были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в частности пневматическая винтовка с оптическим прицелом и патроны к ней.

Мужчина задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Смотрите также: Самовольщик открыл огонь по полицейским на Днепропетровщине: ранены двое спецназовцев КОРД, стрелок застрелился. ФОТО

Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры проводят досудебное расследование по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

Что предшествовало

Напомним, инцидент произошел 11 июля на улице Ярослава Мудрого в г. Белая Церковь. Сообщалось, что неизвестный произвел выстрел из пневматического оружия и ранил молодого человека. Пострадавший 18-летний юноша с телесными повреждениями был госпитализирован и получил необходимую медицинскую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громко слушал русскую музыку во дворе дома, а после замечания устроил стрельбу: бывшему судье из Киева сообщено о подозрении

Автор: 

Белая Церковь (202) Киевская область (4750) стрельба (3359) Белоцерковский район (69)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 