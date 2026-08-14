Намагався втекти і стріляв у поліцейських: є поранений, зловмисника затримано, - Нацполіція

У Полтавській області затримали чоловіка, який стріляв у поліцейських, унаслідок чого одного з них поранено.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, подія сталася 14 серпня близько 15:20 години у Центральному парку культури та відпочинку в місті Лубнах.

За попередньою інформацією, оперативники поліції, відпрацьовуючи інформацію про злочин, перевіряли місцевого 39-річного чоловіка. У якийсь момент він почав тікати та стріляти у бік поліцейських. Унаслідок – один працівник поліції під час виконання службових обов’язків дістав вогнепальне поранення. Йому надається медична допомога.

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Стрільця затримано

Повідомляється, що правопорушника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучено.

Слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.