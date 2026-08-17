Схема на 950 миллионов: на Закарпатье раскрыли незаконную добычу андезита, среди подозреваемых - депутат облсовета, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Закарпатье полиция пресекла незаконную добычу андезита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Подробности от полиции

Объем незаконно добытого андезита составляет более 417 тысяч кубометров. Часть средств, полученных от противоправной деятельности - почти 100 млн грн - фигуранты легализовали. Четырем фигурантам сообщено о подозрении, среди них - депутат областного совета.

Незаконная добыча осуществлялась во время разработки андезитового карьера на территории Ужгородского района. При этом предприятие, осуществлявшее разработку месторождения, не имело заключения об оценке воздействия на окружающую среду.



















По данным следствия, к организации и функционированию схемы причастны руководители и совладельцы предприятия, разрабатывавшего карьер, среди которых - депутат Закарпатского областного совета. К незаконной деятельности также привлекли главного инженера предприятия и директора другой коммерческой структуры.

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Каждый из фигурантов отвечал за отдельное направление работы: организацию добычи полезных ископаемых, определение мест и объемов проведения буро-взрывных работ, переработку и хранение андезита, обеспечение спецтехникой, а также последующую реализацию незаконно добытой продукции хозяйствующим субъектам.

Каковы убытки государства?

В течение 2025–2026 годов участники схемы незаконно добыли более 417 тысяч кубометров андезита. Проведенная инженерно-экологическая экспертиза установила сумму нанесенного государству ущерба - 949,8 млн грн.

Кроме того, правоохранители установили, что почти 98,9 млн грн, полученных в результате незаконной добычи, были легализованы.

Обыски и подозрения

В рамках уголовного производства оперативники управления стратегических расследований Нацполиции совместно со следователями областной полиции провели 18 обысков по местам осуществления хозяйственной деятельности предприятий, в автомобилях фигурантов и у субъектов хозяйствования, которым реализовывали незаконно добытый андезит.

Кроме того, на основании собранных доказательств четырем фигурантам было предъявлено подозрение. Депутату Закарпатского областного совета и главному инженеру предприятия инкриминируется нарушение правил охраны или использования недр, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия - ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

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Еще двум фигурантам - директору и соучредителю предприятия, а также руководителю коммерческой структуры, через которую осуществлялась реализация незаконно добытого андезита, - инкриминируют ч. 4 ст. 240 и ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.