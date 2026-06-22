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Раскрыли незаконную добычу гранита на 1,2 млрд грн в Кировоградской области, - ОГП. ФОТО

В Кировоградской области правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения арбитражному руководителю одного из местных предприятий по делу о незаконной добыче гранита.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Добыча продолжалась после истечения срока действия разрешения

По данным следствия, добыча гранита продолжалась даже после истечения срока действия специального разрешения на пользование недрами.

В прокуратуре утверждают, что работы проводились под видом ликвидации опасных участков карьера.

Незаконную добычу гранита на сумму 1,2 млрд грн. раскрыли в Кировоградской области
Незаконную добычу гранита на сумму 1,2 млрд грн. раскрыли в Кировоградской области

Незаконную добычу гранита на сумму 1,2 млрд грн. раскрыли в Кировоградской области

Провели не менее 12 взрывов

Следователи установили, что в течение нескольких лет на территории карьера было проведено не менее 12 взрывных работ.

По версии правоохранителей, в результате было незаконно добыто более 375 тысяч кубометров полезных ископаемых общегосударственного значения.

Ущерб, нанесенный государству, предварительно оценили в 1,2 миллиарда гривен. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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Автор: 

добыча (278) недра (35) Офис Генпрокурора (3490) Кировоградская область (785)
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