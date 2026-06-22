Раскрыли незаконную добычу гранита на 1,2 млрд грн в Кировоградской области, - ОГП. ФОТО
В Кировоградской области правоохранительные органы сообщили о предъявлении подозрения арбитражному руководителю одного из местных предприятий по делу о незаконной добыче гранита.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Добыча продолжалась после истечения срока действия разрешения
По данным следствия, добыча гранита продолжалась даже после истечения срока действия специального разрешения на пользование недрами.
В прокуратуре утверждают, что работы проводились под видом ликвидации опасных участков карьера.
Провели не менее 12 взрывов
Следователи установили, что в течение нескольких лет на территории карьера было проведено не менее 12 взрывных работ.
По версии правоохранителей, в результате было незаконно добыто более 375 тысяч кубометров полезных ископаемых общегосударственного значения.
Ущерб, нанесенный государству, предварительно оценили в 1,2 миллиарда гривен. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
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