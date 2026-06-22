Викрили незаконний видобуток граніту на 1,2 млрд грн на Кіровоградщині, - ОГП. ФОТО

На Кіровоградщині правоохоронці повідомили про підозру арбітражному керівникові одного з місцевих підприємств у справі про незаконний видобуток граніту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс генерального прокурора.

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Видобуток тривав після завершення дозволу

За даними слідства, видобуток граніту продовжувався навіть після завершення терміну дії спеціального дозволу на користування надрами.

У прокуратурі стверджують, що роботи проводилися під виглядом ліквідації небезпечних ділянок кар’єру.





Провели щонайменше 12 вибухів

Слідчі встановили, що впродовж кількох років на території кар’єру провели щонайменше 12 вибухових робіт.

За версією правоохоронців, у результаті незаконно видобули понад 375 тисяч кубометрів корисних копалин загальнодержавного значення.

Завдані державі збитки попередньо оцінили у 1,2 мільярда гривень. Наразі триває досудове розслідування.

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