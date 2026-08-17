Схема на 950 мільйонів: на Закарпатті викрили незаконний видобуток андезиту, серед підозрюваних - депутат облради, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Закарпатті поліція викрила незаконний видобуток андезиту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Деталі від поліції

Обсяг незаконно видобутого андезиту становить понад 417 тисяч кубометрів. Частину отриманих від протиправної діяльності коштів - майже 100 млн грн - фігуранти легалізували. Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру, серед них - депутат обласної ради.

Незаконний видобуток здійснювався під час розробки андезитового кар’єру родовища на території Ужгородського району. При цьому підприємство, яке здійснювало розробку родовища, не мало висновку з оцінки впливу на довкілля.



















За даними слідства, до організації та функціонування схеми причетні керівники та співвласники підприємства, яке розробляло кар’єр, серед яких - депутат Закарпатської обласної ради. До незаконної діяльності також залучили головного інженера підприємства та директора іншої комерційної структури.

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Кожен із фігурантів відповідав за окремий напрям роботи: організацію видобутку корисних копалин, визначення місць та обсягів проведення буро-вибухових робіт, перероблення і зберігання андезиту, забезпечення спецтехнікою, а також подальшу реалізацію незаконно видобутої продукції суб’єктам господарювання.

Які збитки держави?

Упродовж 2025–2026 років учасники схеми незаконно видобули понад 417 тисяч кубометрів андезиту. Проведена інженерно-екологічна експертиза встановила суму завданих державі збитків - 949,8 млн грн.

Крім того, правоохоронці встановили, що майже 98,9 млн грн, одержаних унаслідок незаконного видобутку, були легалізовані.

Обшуки та підозри

У межах кримінального провадження оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції провели 18 обшуків за місцями здійснення господарської діяльності підприємств, в автомобілях фігурантів та у суб’єктів господарювання, яким реалізовували незаконно видобутий андезит.

Також, на підставі зібраних доказів чотирьом фігурантам повідомили про підозру. Депутату Закарпатської обласної ради та головному інженеру підприємства інкримінують порушення правил охорони або використання надр, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки - ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

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Ще двом фігурантам - директору та співзасновнику підприємства, а також керівнику комерційної структури, через яку здійснювалася реалізація незаконно видобутого андезиту, - інкримінують ч. 4 ст. 240 та ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.