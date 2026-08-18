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Новини Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини
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17-річна сирота лишилась без єдиного піклувальника, якого ТЦК мобілізував у Дніпрі, - Лубінець

ТЦК у Дніпрі мобілізував єдиного піклувальника 17-річної сироти

У Дніпрі ТЦК мобілізував і направив на полігон єдиного піклувальника 17-річної дівчини-сироти, яка залишилася вдома сама.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Що сталося

За словами омбудсмена, 17-річна дівчина-сирота чекала вдома на свого піклувальника, однак чоловік вийшов з дому й не повернувся. Згодом він зателефонував дитині та повідомив, що його везуть до ТЦК. Дівчина самостійно поїхала туди, щоб показати документи та пояснити ситуацію, однак коли приїхала, піклувальника там уже не було — його направили на полігон.

Лубінець наголосив, що неповнолітня дитина, яка втратила батьків, залишилася без свого єдиного піклувальника і фактично сама намагалася з'ясувати, де він і що з ним сталося.

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Реакція омбудсмена

"Мобілізація — необхідність. Але війна не скасовує права дитини", — наголосив Лубінець.

Він також зазначив, що його непокоїть ширша проблема: людина може опинитися в ТЦК, пройти ВЛК і бути направленою до військової частини, а її близькі при цьому можуть не розуміти, де вона і що з нею. За його словами, це не поодинокий випадок, і таку ситуацію не можна сприймати як норму.

Що робить омбудсмен

Представник омбудсмена у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін уже працює над ситуацією — направлено запити до Лівобережної служби у справах дітей Дніпровської міської ради та Дніпропетровського обласного ТЦК та СП. Лубінець зазначив, що очікує чітких відповідей щодо того, хто і як забезпечив права дитини після мобілізації її піклувальника.

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  • Наразі дівчина перебуває з бабусею, однак, за словами омбудсмена, сам факт догляду не робить бабусю автоматично законним представником дитини, тому залишається відкритим питання, хто представлятиме інтереси дівчини та нестиме за це відповідальність у разі потреби.

Лубінець назвав цю ситуацію черговим наслідком проваленої реформи колишнього керівництва Міноборони, яку потрібно негайно виправляти.

"Якщо держава не знає, хто відповідає за таку дитину завтра, — це вже не просто проблема однієї сім'ї. Це проблема системи", — резюмував посадовець.

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Автор: 

Дніпро (3148) сироти (84) мобілізація (3240) Лубінець Дмитро (781) ТЦК та СП (1346) Дніпропетровська область (5189)
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Топ коментарі
+5
Зараз у українців один з найтяжчих періодів в ******** історії.
Мало того, що зовні агресія, як від ворожих країн так і від дружніх.
Та щей в середині країни постійна агресія від влади.
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18.08.2026 16:17 Відповісти
+3
Всім байдуже, розпочнуть чергове службове розслідування, яка завершиться нічим...
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18.08.2026 16:16 Відповісти
+2
Залишається сподіватися, що це навчить українців відповідально відноситися до виборів.
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18.08.2026 16:19 Відповісти

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