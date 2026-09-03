Батька п’ятьох дітей незаконно утримували в ТЦК Києва, у нього зникла відстрочка в "Резерв+", - Лубінець

Батька п'ятьох дітей незаконно утримували у приміщенні ТЦК та СП в Києві. Працівники Офісу омбудсмана знайшли його, домоглися звільнення та за втручання Уповноваженого відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Що сталося

У червні 2026 року за дорученням Лубінця в одному з київських ТЦК провели перевірку дотримання прав громадян під час мобілізації та проходження ВЛК. Під час перевірки виявили черговий можливий випадок порушення прав людини.

За словами омбудсмана, чоловіка — батька п'ятьох неповнолітніх дітей та лікаря за фахом — затримали вранці біля під'їзду власного будинку. Він одразу пред'явив військово-облікові документи та показав у застосунку "Дія" свідоцтва про народження всіх п'ятьох дітей, однак цього виявилося недостатньо: чоловіка затримали без складання протоколу, забрали телефон і доставили до ТЦК для проходження ВЛК, після чого продовжили утримувати в приміщенні мобілізаційного центру.

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Втручання омбудсмана та зникнення відстрочки

Працівники Офісу омбудсмана втрутилися в ситуацію та домоглися повернення телефону чоловікові й негайного звільнення з приміщення ТЦК та СП.

Під час втручання з'ясувалася додаткова обставина: у присутності представників Офісу омбудсмана чоловік продемонстрував військовослужбовцям ТЦК у "Дії" свідоцтва про народження дітей та скріншот із застосунку "Резерв+", на якому раніше зберігалася інформація про наявність у нього відстрочки від призову. Однак під час перевірки в самому "Резерв+" цієї відстрочки вже не було.

Лубінець наголосив, що з'ясувати, як і за яких обставин зникла ця інформація, має слідство.

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Позиція омбудсмана

Уповноважений наголосив, що якщо людина має законні підстави для відстрочки, вона має бути оформлена своєчасно й належним чином — людина не повинна опинятися в ситуації, коли через бюрократичні чи технічні проблеми змушена доводити своє законне право вже після затримання і доставлення до ТЦК.

Розслідування

За ініціативи представника омбудсмана Віталія Нікуліна до Київської міської прокуратури скерували повідомлення про кримінальне правопорушення. У серпні розпочали досудове розслідування — наразі встановлюють усі обставини події, причетних осіб та надають правову оцінку їхнім діям.

"Мобілізація не може перетворюватися на беззаконня! І кожен, хто порушує права людини, має розуміти: такі випадки не залишаться без реакції. А критична практика порушень, яка сформувалася за попереднього керівництва Міноборони, зараз має бути виправлена!" — наголосив Лубінець.

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