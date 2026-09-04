Військовий ТЦК під час силового затримання зламав руку чоловіку на Чернігівщині: отримав підозру, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру сержанту одного з РТЦК та СП Чернігівської області, який, за даними слідства, під час заходів з оповіщення незаконно застосував фізичну силу до громадянина та завдав йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

За матеріалами слідства, 18 червня 2026 року в місті Прилуки військовослужбовці ТЦК разом із працівником поліції здійснювали заходи з оповіщення громадян.

Під час перевірки документів правоохоронець встановив, що чоловік, якого зупинили, не перебуває у розшуку, не порушує правил військового обліку та не підлягає мобілізації. Про це він одразу повідомив військовослужбовців ТЦК.

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Попри це, сержант, за версією слідства, вирішив силоміць помістити чоловіка до службового автомобіля. Разом з іншим військовослужбовцем вони заламали потерпілому руки за спину та почали силоміць вести його до транспортного засобу, намагаючись всупереч його волі заштовхнути до салону.

Унаслідок застосування фізичної сили потерпілий дістав закритий уламковий перелом плечової кістки зі зміщенням уламків та ушкодженням променевого нерва.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, ці травми належать до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості, оскільки спричинили тривалий розлад здоров’я.

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Підозра

Сержанту повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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