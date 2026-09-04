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Новини Протиправні дії ТЦК
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Працівник ТЦК на Одещині наїхав на 2-річного хлопчика та втік із місця ДТП, - поліція. ФОТО

На Одещині працівник районного ТЦК та СП під час мобілізаційного оповіщення наїхав на дворічного хлопчика та залишив місце ДТП. Постраждалу дитину з травмами госпіталізували.

Про це повідомили у поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

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Дитина відійшла від батька

Аварія сталася ввечері 3 вересня в одному із сіл Балтської громади.

За попередніми даними поліції, працівник РТЦК та СП проводив мобілізаційне оповіщення, коли наїхав на хлопчика віком два з половиною роки.

"Хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого стався наїзд. Працівник РТЦК та СП покинув місце дорожньо-транспортної пригоди", – повідомили правоохоронці.

Дитина зазнала тілесних ушкоджень і була госпіталізована. Інформації про її стан наразі немає.

На Одещині працівник ТЦК наїхав на 2-річну дитину та залишив місце ДТП
На Одещині працівник ТЦК наїхав на 2-річну дитину та залишив місце ДТП

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Поліція відкрила провадження

Відомості про подію внесли до ЄРДР за ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження, та ст. 135 КК України – залишення в небезпеці.

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що сприяють проведенню слідчих дій та зацікавлені в неупередженому встановленні всіх обставин ДТП. Там також закликали не поширювати неперевірену інформацію до завершення розслідування.

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діти (5753) ДТП (4671) порушення (531) Одеська область (4183) ТЦК та СП (1374)
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Топ коментарі
+34
Цього вже оперативно розжалували з військовослужбовця тцк на працівника.
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04.09.2026 11:12 Відповісти
+32
Тут тяжкий злочин, тому працівник. Коли хабарі беруть, то зазвичай посадовці. А от коли їм у пику прилітає - от тоді вони військовослужбовці 🤔
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04.09.2026 11:20 Відповісти
+19
Цікаво виходить, якщо прищурили якогось людолова або вони отримали пздюлєй від людей, то пишуть про героїчного військового тцк, а коли людовбивцю ловлять на знущаннях, каліцтві, вбивстві , вимагання грошей - то вони перетворюються на працівників тцк.
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04.09.2026 11:21 Відповісти

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