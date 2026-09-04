Працівник ТЦК на Одещині наїхав на 2-річного хлопчика та втік із місця ДТП, - поліція. ФОТО
На Одещині працівник районного ТЦК та СП під час мобілізаційного оповіщення наїхав на дворічного хлопчика та залишив місце ДТП. Постраждалу дитину з травмами госпіталізували.
Про це повідомили у поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.
Дитина відійшла від батька
Аварія сталася ввечері 3 вересня в одному із сіл Балтської громади.
За попередніми даними поліції, працівник РТЦК та СП проводив мобілізаційне оповіщення, коли наїхав на хлопчика віком два з половиною роки.
"Хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого стався наїзд. Працівник РТЦК та СП покинув місце дорожньо-транспортної пригоди", – повідомили правоохоронці.
Дитина зазнала тілесних ушкоджень і була госпіталізована. Інформації про її стан наразі немає.
Поліція відкрила провадження
Відомості про подію внесли до ЄРДР за ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження, та ст. 135 КК України – залишення в небезпеці.
В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що сприяють проведенню слідчих дій та зацікавлені в неупередженому встановленні всіх обставин ДТП. Там також закликали не поширювати неперевірену інформацію до завершення розслідування.
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