Працівник ТЦК на Одещині наїхав на 2-річного хлопчика та втік із місця ДТП, - поліція. ФОТО

На Одещині працівник районного ТЦК та СП під час мобілізаційного оповіщення наїхав на дворічного хлопчика та залишив місце ДТП. Постраждалу дитину з травмами госпіталізували.

Про це повідомили у поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дитина відійшла від батька

Аварія сталася ввечері 3 вересня в одному із сіл Балтської громади.

За попередніми даними поліції, працівник РТЦК та СП проводив мобілізаційне оповіщення, коли наїхав на хлопчика віком два з половиною роки.

"Хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого стався наїзд. Працівник РТЦК та СП покинув місце дорожньо-транспортної пригоди", – повідомили правоохоронці.

Дитина зазнала тілесних ушкоджень і була госпіталізована. Інформації про її стан наразі немає.





Читайте: Батька п’ятьох дітей незаконно утримували в ТЦК Києва, у нього зникла відстрочка в "Резерв+", - Лубінець

Поліція відкрила провадження

Відомості про подію внесли до ЄРДР за ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження, та ст. 135 КК України – залишення в небезпеці.

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що сприяють проведенню слідчих дій та зацікавлені в неупередженому встановленні всіх обставин ДТП. Там також закликали не поширювати неперевірену інформацію до завершення розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17-річна сирота лишилась без єдиного піклувальника, якого ТЦК мобілізував у Дніпрі, - Лубінець