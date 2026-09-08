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Новости Нападение на ТЦК
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Во Львове мужчина распылил газ в лицо полицейским и военному во время проверки документов: суд назначил условный срок

Во Львове мужчина применил перцовый газ против группы оповещения: суд назначил 3 года условно

Во Львове суд вынес приговор мужчине, который во время проверки военно-учетных документов распылил перцовый газ на группу оповещения. Пострадали двое полицейских и военнослужащий.

Об этом говорится в приговоре Сыховского районного суда Львова, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел утром 26 февраля 2026 года на улице Карла Микльоша. После того как у Евгения Фролова попросили предъявить военно-учетные документы, он достал аэрозольный баллончик и распылил его в сторону патрульной группы.

В результате двое полицейских и военный получили ожоги глаз и лица.

В суде мужчина признал свою вину. Он пояснил, что к нему подошли люди в военной форме и балаклавах, окружили его и начали требовать документы. По словам обвиняемого, при нем была значительная сумма денег, поэтому он растерялся и применил баллончик, считая свои действия самообороной.

Двое потерпевших заявили, что претензий к мужчине не имеют. Один из полицейских требовал 70 тыс. грн моральной компенсации.

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При определении наказания суд учел, что мужчина ухаживает за отцом с инвалидностью II группы, имеет малолетних детей, положительно характеризуется по месту жительства и оказывал материальную помощь ВСУ.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 345 и ч. 2 ст. 350 УК Украины и назначил три года лишения свободы. В то же время от отбывания наказания мужчину освободили с двухлетним испытательным сроком.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск полицейского и обязал осужденного выплатить ему 25 тыс. грн моральной компенсации.

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Львов (4851) нападение (2416) ТЦК (1349) Львовская область (3383) Львовский район (323)
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Топ комментарии
+11
"суд зобов'язав засудженого виплатити поліцаю 25 тис. грн моральної компенсації"...
Чоловіка, який доглядає батька з інвалідністю II групи, має малолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання та надає матеріальну допомогу ЗСУ зобов'язали заплатити заброньованому молодому бугаю, котрий мабуть і копійки не дав на потреби ЗСУ.
С- справедливість...
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08.09.2026 11:07 Ответить
+10
Ясно. А коли тцкашники газом людей заливають - то нічого страшного.
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08.09.2026 11:03 Ответить
+5
Двоє потерпілих заявили, що претензій до чоловіка не мають. Один із поліцейських вимагав 70 тис. грн моральної компенсації.-цікаво коли ряжені мавпи будуть платити за неравомірне застосування спецзасобів??!!!хоча там за це статті вже з кримінальним уклоном бо ряжені пропонують себе як посадову особу при виконанні....
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08.09.2026 11:06 Ответить

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