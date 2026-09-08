Во Львове мужчина распылил газ в лицо полицейским и военному во время проверки документов: суд назначил условный срок

Во Львове суд вынес приговор мужчине, который во время проверки военно-учетных документов распылил перцовый газ на группу оповещения. Пострадали двое полицейских и военнослужащий.

Об этом говорится в приговоре Сыховского районного суда Львова, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел утром 26 февраля 2026 года на улице Карла Микльоша. После того как у Евгения Фролова попросили предъявить военно-учетные документы, он достал аэрозольный баллончик и распылил его в сторону патрульной группы.

В результате двое полицейских и военный получили ожоги глаз и лица.

В суде мужчина признал свою вину. Он пояснил, что к нему подошли люди в военной форме и балаклавах, окружили его и начали требовать документы. По словам обвиняемого, при нем была значительная сумма денег, поэтому он растерялся и применил баллончик, считая свои действия самообороной.

Двое потерпевших заявили, что претензий к мужчине не имеют. Один из полицейских требовал 70 тыс. грн моральной компенсации.

Читайте также: В Винницкой области гражданские заблокировали автомобиль ТЦК несколькими машинами, военного вытащили и избили

При определении наказания суд учел, что мужчина ухаживает за отцом с инвалидностью II группы, имеет малолетних детей, положительно характеризуется по месту жительства и оказывал материальную помощь ВСУ.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 345 и ч. 2 ст. 350 УК Украины и назначил три года лишения свободы. В то же время от отбывания наказания мужчину освободили с двухлетним испытательным сроком.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск полицейского и обязал осужденного выплатить ему 25 тыс. грн моральной компенсации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина смертельно ранил военнослужащего ТЦК во Львове: полицейский применил оружие против нападавшего