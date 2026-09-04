На Виннитчине гражданские заблокировали автомобиль ТЦК несколькими машинами, военного вытащили и избили
В Винницкой области группа гражданских лиц на автомобилях заблокировала служебный автомобиль ТЦК и СП, в котором перевозили военнообязанного, после чего вытащила военнослужащего и нанесла ему телесные повреждения. Пострадавший находится в медицинском учреждении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Винницком областном ТЦК и СП.
Группа гражданских автомобилей заблокировала служебный транспорт
"Винницкий областной ТЦК и СП сообщает, что 04.09.2026 во время перевозки военнообязанного произошел очередной вопиющий случай нападения на военнослужащих со стороны гражданских лиц", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, на выезде из города движение служебного транспортного средства, в котором находились военнослужащие одного из ТЦК и СП Винницкой области и военнообязанный, было заблокировано несколькими гражданскими автомобилями.
После этого из автомобилей вышла группа лиц, которые вытащили одного из военнослужащих и нанесли ему значительные телесные повреждения.
Пострадавший в медучреждении
В настоящее время пострадавший находится в медицинском учреждении, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Другие военнослужащие, входившие в состав группы оповещения, в 2022–2023 годах участвовали в боевых действиях и добровольно встали на защиту государства и его граждан, от которых сегодня и подверглись физическому насилию.
Как отмечается, на месте работают правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к инциденту.
"Каждый виновный будет привлечен к ответственности и понесет наказание в соответствии с требованиями действующего законодательства. Подчеркиваем: любое применение силы, угроз, насилия или препятствование законной деятельности военнослужащих недопустимо!" - отметили в ТЦК
Комплектование Сил обороны Украины - важный процесс, который помогает поддерживать обороноспособность нашего государства. А подобные действия не только препятствуют этому процессу, но и подвергают гражданских лиц опасности.
"Призываем граждан своевременно выполнять свой конституционный долг, иметь осознанное мнение и своими действиями не подрывать обороноспособность государства и не потакать интересам страны-агрессора", - обратились в ТЦК к военнообязанным.
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