На Вінниччині цивільні заблокували авто ТЦК кількома машинами, військового витягнули та побили

На Вінниччині група цивільних автомобілями заблокувала службове авто ТЦК та СП, у якому перевозили військовозобов’язаного, після чого витягнула військовослужбовця та завдала йому тілесних ушкоджень. Постраждалий перебуває в медзакладі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

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Група цивільних авто заблокувала службовий транспорт

"Вінницький обласний ТЦК та СП повідомляє, що 04.09.2026 під час перевезення військовозобов’язаного стався черговий кричущий випадок нападу на військовослужбовців з боку цивільних громадян", - ідеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, на виїзді з міста рух службового транспортного засобу, в якому перебували військовослужбовці одного з ТЦК та СП Вінницької області та військовозобов’язаний, було заблоковано кількома цивільними автомобілями.

Після цього з транспортних засобів вийшла група осіб, які витягнули одного з військовослужбовців та завдали йому значних тілесних ушкоджень.

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Постраждалий в медзакладі

Наразі постраждалий перебуває в закладі медичної допомоги, стан здоров'я оцінюється, як задовільний.

Інші військовослужбовці, які перебували у складі групи оповіщення, у 2022-2023 роках брали участь у бойових діях і добровільно стали на захист держави та її громадян, від яких сьогодні і зазнали фізичного насильства.

Як зазначається, на місці працюють правоохоронні органи. Встановлюються всі обставини події та особи, причетні до інциденту.

"Кожен винний буде притягнутий до відповідальності та понесе покарання відповідно до вимог чинного законодавства. Наголошуємо, будь-яке застосування сили, погроз, насильства чи перешкоджання законній діяльності військовослужбовців є неприпустимим!", - зазначили в ТЦК

Комплектування Сил оборони України - важливий процес, що допомагає підтримувати обороноздатність нашої держави. А подібні дії не лише перешкоджають цьому процесу, а й наражають цивільних громадян на небезпеку.

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"Закликаємо громадян своєчасно виконувати свій Конституційний обов'язок, мати свідому думку та власними діями не підривати обороноздатність держави та потурати інтересам країни - агресора", - звернулися в ТЦК до військовозобов'язаних.