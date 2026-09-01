Лучанин ударив працівника ТЦК руків’ям ножа: суд відправив його на 4 роки за ґрати

У Луцьку перевірка військово-облікових документів закінчилася ударом руків’ям ножа та кримінальним вироком. Місцевого жителя засудили до чотирьох років ув’язнення за напад на військовослужбовця ТЦК. Сам чоловік провину визнав, однак заявив, що перед цим його силоміць посадили в автомобіль і кілька разів ударили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вирок 27 серпня ухвалив Луцький міськрайонний суд.

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Перевірка документів закінчилася ударом

Інцидент стався 25 липня близько 11:20 на вулиці Князів Острозьких у Луцьку.

За даними слідства, група оповіщення під’їхала на Renault Duster до Олександра Грищука, щоб перевірити його військово-облікові документи. Під час конфлікту чоловік дістав із сумки ніж і вдарив військовослужбовця ТЦК руків’ям у чоло.

Працівник ТЦК отримав легке тілесне ушкодження.

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Чоловік заявив, що перед цим його били

У суді Грищук повністю визнав провину, однак виклав свою версію того, що передувало удару.

За його словами, працівники ТЦК силоміць посадили його в автомобіль і кілька разів ударили. Після цього, як стверджував обвинувачений, він дістав ніж та один раз ударив військовослужбовця.

Чоловік розкаявся та просив суд не карати його суворо. Водночас у наведеному тексті вироку немає інформації про те, що суд встановив факт побиття чоловіка працівниками ТЦК, тому це залишається твердженням самого обвинуваченого.

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Три роки перетворилися на чотири через попередній вирок

Суд визнав Грищука винним за ч. 2 ст. 350 КК України – у насильстві щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок – та призначив три роки позбавлення волі.

Однак на момент нападу чоловік уже перебував на іспитовому терміні за попереднім вироком у справі про тяжке тілесне ушкодження.

З урахуванням попереднього вироку остаточне покарання склало чотири роки позбавлення волі.

Вирок ще не є остаточним – його можна оскаржити в апеляційному суді.

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