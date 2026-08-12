Чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК на Волині: один військовий у важкому стані

У місті Нововолинськ Волинської області під час здійснення заходів оповіщення стався збройний напад на групу військовослужбовців Володимирського РТЦК та СП, які працювали спільно з працівниками Національної поліції.

Про це повідомило Оперативне командування "Захід", передає Цензор.НЕТ.

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Деталі нападу

За даними ОК "Захід", інцидент стався безпосередньо під час виконання службових завдань у Нововолинську.

"Унаслідок нападу один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини та був госпіталізований. Наразі його стан оцінюється як важкий, медики надають необхідну допомогу. Другий військовослужбовець отримав ушкодження руки, після надання медичної допомоги його стан задовільний", — повідомили у командуванні.

Співробітники поліції, які перебували в складі спільного патруля, затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії для кваліфікації злочину.

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Бойовий досвід військовослужбовців

У командуванні окремо наголосили, що напад було вчинено проти захисників України, які віддали здоров'я на фронті.

"Важливо зазначити: військовослужбовці, які виконували завдання у складі групи оповіщення, мають досвід участі у бойових діях. До проходження служби у ТЦК та СП вони були переведені за станом здоров’я... Суворо засуджуємо будь-які прояви насильства до ветеранів російсько-української війни, які попри все продовжують виконувати свій обов’язок перед українським народом. Сподіваємось на найсуворіше покарання нападника та категоричний осуд з боку суспільства", — зауважили в ОК "Захід".

У командуванні додали, що відкриті до повної співпраці зі слідством та звернулися до Представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Волинській області із закликом сприяти всебічному та об'єктивному з'ясуванню всіх обставин трагедії.

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