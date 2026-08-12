Мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК на Волыни: один военный - в тяжелом состоянии

В городе Нововолынск Волынской области во время проведения мероприятий по оповещению произошло вооруженное нападение на группу военнослужащих Владимирского РТЦК и СП, работавших совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Об этом сообщило Оперативное командование "Захід", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности нападения

По данным ОК "Запад", инцидент произошел непосредственно во время выполнения служебных задач в Нововолынске.

"В результате нападения один военнослужащий получил ножевое ранение брюшной полости и был госпитализирован. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, медики оказывают необходимую помощь. Второй военнослужащий получил ранение руки, после оказания медицинской помощи его состояние удовлетворительное", - сообщили в командовании.

Сотрудники полиции, находившиеся в составе совместного патруля, задержали нападавшего в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия по квалификации преступления.

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Боевой опыт военнослужащих

В командовании отдельно подчеркнули, что нападение было совершено против защитников Украины, которые отдали здоровье на фронте.

"Важно отметить: военнослужащие, выполнявшие задачи в составе группы оповещения, имеют опыт участия в боевых действиях. До прохождения службы в ТЦК и СП они были переведены по состоянию здоровья... Мы строго осуждаем любые проявления насилия в отношении ветеранов российско-украинской войны, которые, несмотря ни на что, продолжают выполнять свой долг перед украинским народом. Надеемся на самое суровое наказание нападавшего и категорическое осуждение со стороны общества", - отметили в ОК "Захід".

В командовании добавили, что готовы к полному сотрудничеству со следствием и обратились к представителю Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Волынской области с призывом содействовать всестороннему и объективному выяснению всех обстоятельств трагедии.

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