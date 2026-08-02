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Новости Нападение на ТЦК
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Мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК в Одессе: четверо раненых, стрелка разыскивают. ВИДЕО

В Одессе неизвестный открыл огонь по военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мероприятий по оповещению. Четверо военнослужащих получили ранения, стрелка в настоящее время разыскивают.

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Инцидент произошел вечером 2 августа. Предварительно установлено, что во время проведения военнослужащими ТЦК мероприятий по оповещению населения неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в их сторону.

Ранения получили четверо военнослужащих районного ТЦК, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению местонахождения и задержанию стрелка. Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств", — заявили в полиции.

Видео инцидента

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Одесса (8422) Одесская область (4619) стрельба (3477) ТЦК (1277) Одесский район (720)
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Топ комментарии
+7
Це було питання часу, стрілянина у відповідь на правопорушення...
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02.08.2026 21:59 Ответить
+4
А в чому проблема? Скоріше за все його хотіли викрасти і він відбивався - все правомірно
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02.08.2026 21:59 Ответить
+3
На жаль влада срала на мобілізацію, далі буде як сніговий ком наростати ( , та приберіть цих оповіщунів з вулиць половину на бзвп до них же мобілізованих разом з поліцаями, половину в кабінети і зробіть нормальний рекрутинг з нормальними зп (хоча би від 80 тисяч) , але ж ні! Продовжують вперто бусярити.
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02.08.2026 22:01 Ответить

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