Мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК в Одессе: четверо раненых, стрелка разыскивают. ВИДЕО

В Одессе неизвестный открыл огонь по военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мероприятий по оповещению. Четверо военнослужащих получили ранения, стрелка в настоящее время разыскивают.

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Инцидент произошел вечером 2 августа. Предварительно установлено, что во время проведения военнослужащими ТЦК мероприятий по оповещению населения неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в их сторону.

Ранения получили четверо военнослужащих районного ТЦК, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению местонахождения и задержанию стрелка. Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств", — заявили в полиции.

Видео инцидента

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