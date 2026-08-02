Мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК в Одессе: четверо раненых, стрелка разыскивают. ВИДЕО
В Одессе неизвестный открыл огонь по военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мероприятий по оповещению. Четверо военнослужащих получили ранения, стрелка в настоящее время разыскивают.
Об этом сообщает полиция Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Инцидент произошел вечером 2 августа. Предварительно установлено, что во время проведения военнослужащими ТЦК мероприятий по оповещению населения неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета в их сторону.
Ранения получили четверо военнослужащих районного ТЦК, им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению местонахождения и задержанию стрелка. Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств", — заявили в полиции.
Видео инцидента
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