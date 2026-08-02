Чоловік відкрив вогонь по військових ТЦК в Одесі: четверо поранених, стрільця затримано. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

В Одесі невідомий відкрив вогонь по військових територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час заходів з оповіщення. Поранення дістали четверо військових, стрільця затримали.

Про це повідомляє поліція Одещини, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Інцидент стався ввечері 2 серпня. Попередньо встановлено, що під час проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік.

Поранення дістали четверо військових районного ТЦК, їм надається необхідна медична допомога.

Стрільця розшукують

"Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють усі обставини події та вживають заходів для встановлення місцеперебування і затримання стрільця. Правова кваліфікація події буде надана після з’ясування всіх обставин", - заявили у поліції.

Відео інциденту

Оновлення

Згодом поліція повідомила про затримання 32-річного чоловіка, який стріляв в бік співробітників РТЦК та СП, попередньо із пістолету під патрон Флобер.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.114-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Зброю буде скервано на експертне дослідження.

Правопорушника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснюється Хаджибейською окружною прокуратурою міста Одеси.

Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив збройний напад на військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків.

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