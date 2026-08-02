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Новини Відео Напад на ТЦК
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Чоловік відкрив вогонь по військових ТЦК в Одесі: четверо поранених, стрільця затримано. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

В Одесі невідомий відкрив вогонь по військових територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час заходів з оповіщення. Поранення дістали четверо військових, стрільця затримали. 

Про це повідомляє поліція Одещини, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Інцидент стався ввечері 2 серпня. Попередньо встановлено, що під час проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік.

Поранення дістали четверо військових районного ТЦК, їм надається необхідна медична допомога.

Стрільця розшукують 

"Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють усі обставини події та вживають заходів для встановлення місцеперебування і затримання стрільця. Правова кваліфікація події буде надана після з’ясування всіх обставин", - заявили у поліції.

Відео інциденту

Оновлення

Згодом поліція повідомила про затримали 32-річного чоловіка, який стріляв в бік співробітників РТЦК та СП, попередньо із пістолету під патрон Флобер.

затримання

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.114-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Зброю буде скервано на експертне дослідження.

затримання

Правопорушника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснюється Хаджибейською окружною прокуратурою міста Одеси.

  • Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив збройний напад на військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків.

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Автор: 

Одеса (5121) Одеська область (4076) стрілянина (1999) ТЦК та СП (1309) Одеський район (737)
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Топ коментарі
+36
Це було питання часу, стрілянина у відповідь на правопорушення...
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02.08.2026 21:59 Відповісти
+29
На жаль влада срала на мобілізацію, далі буде як сніговий ком наростати ( , та приберіть цих оповіщунів з вулиць половину на бзвп до них же мобілізованих разом з поліцаями, половину в кабінети і зробіть нормальний рекрутинг з нормальними зп (хоча би від 80 тисяч) , але ж ні! Продовжують вперто бусярити.
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02.08.2026 22:01 Відповісти
+29
В Лос-Анджелесі якщо невідомі в балаклавах почнуть викрадати людей з вулиць, а поліція закриватиме очі на порушення закону - то можуть почати палити поліцейські авто. І таке вже було.
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02.08.2026 22:05 Відповісти

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