У Львові чоловік розпилив газ в обличчя поліцейським і військовому під час перевірки документів: суд дав умовний термін
У Львові суд виніс вирок чоловіку, який під час перевірки військово-облікових документів розпилив перцевий газ на групу оповіщення. Постраждали двоє поліцейських та військовослужбовець.
Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду Львова, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався вранці 26 лютого 2026 року на вулиці Карла Мікльоша. Після того як у Євгенія Фролова попросили показати військово-облікові документи, він дістав аерозольний балончик та розпилив його в бік групи оповіщення.
Внаслідок цього двоє поліцейських та військовий отримали опіки очей і обличчя.
У суді чоловік визнав провину. Він пояснив, що до нього підійшли люди у військовій формі та балаклавах, оточили його і почали вимагати документи. За словами обвинуваченого, при ньому була значна сума грошей, тому він розхвилювався і застосував балончик, вважаючи свої дії самозахистом.
Двоє потерпілих заявили, що претензій до чоловіка не мають. Один із поліцейських вимагав 70 тис. грн моральної компенсації.
Під час визначення покарання суд врахував, що чоловік доглядає батька з інвалідністю II групи, має малолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання та надавав матеріальну допомогу ЗСУ.
Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 345 та ч. 2 ст. 350 КК України і призначив три роки позбавлення волі. Водночас від відбування покарання чоловіка звільнили з дворічним іспитовим строком.
Також суд частково задовольнив цивільний позов поліцейського та зобов’язав засудженого виплатити йому 25 тис. грн моральної компенсації.
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Чоловіка, який доглядає батька з інвалідністю II групи, має малолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання та надає матеріальну допомогу ЗСУ зобов'язали заплатити заброньованому молодому бугаю, котрий мабуть і копійки не дав на потреби ЗСУ.
С- справедливість...