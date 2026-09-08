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Новини Напад на ТЦК
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У Львові чоловік розпилив газ в обличчя поліцейським і військовому під час перевірки документів: суд дав умовний термін

У Львові чоловік застосував перцевий газ проти групи оповіщення: суд призначив 3 роки умовно

У Львові суд виніс вирок чоловіку, який під час перевірки військово-облікових документів розпилив перцевий газ на групу оповіщення. Постраждали двоє поліцейських та військовослужбовець.

Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду Львова, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався вранці 26 лютого 2026 року на вулиці Карла Мікльоша. Після того як у Євгенія Фролова попросили показати військово-облікові документи, він дістав аерозольний балончик та розпилив його в бік групи оповіщення.

Внаслідок цього двоє поліцейських та військовий отримали опіки очей і обличчя.

У суді чоловік визнав провину. Він пояснив, що до нього підійшли люди у військовій формі та балаклавах, оточили його і почали вимагати документи. За словами обвинуваченого, при ньому була значна сума грошей, тому він розхвилювався і застосував балончик, вважаючи свої дії самозахистом.

Двоє потерпілих заявили, що претензій до чоловіка не мають. Один із поліцейських вимагав 70 тис. грн моральної компенсації.

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Під час визначення покарання суд врахував, що чоловік доглядає батька з інвалідністю II групи, має малолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання та надавав матеріальну допомогу ЗСУ.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 345 та ч. 2 ст. 350 КК України і призначив три роки позбавлення волі. Водночас від відбування покарання чоловіка звільнили з дворічним іспитовим строком.

Також суд частково задовольнив цивільний позов поліцейського та зобов’язав засудженого виплатити йому 25 тис. грн моральної компенсації.

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Автор: 

Львів (2537) напад (1309) ТЦК та СП (1380) Львівська область (2677) Львівський район (334)
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Топ коментарі
+15
Ясно. А коли тцкашники газом людей заливають - то нічого страшного.
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08.09.2026 11:03 Відповісти
+15
"суд зобов'язав засудженого виплатити поліцаю 25 тис. грн моральної компенсації"...
Чоловіка, який доглядає батька з інвалідністю II групи, має малолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання та надає матеріальну допомогу ЗСУ зобов'язали заплатити заброньованому молодому бугаю, котрий мабуть і копійки не дав на потреби ЗСУ.
С- справедливість...
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08.09.2026 11:07 Відповісти
+5
Двоє потерпілих заявили, що претензій до чоловіка не мають. Один із поліцейських вимагав 70 тис. грн моральної компенсації.-цікаво коли ряжені мавпи будуть платити за неравомірне застосування спецзасобів??!!!хоча там за це статті вже з кримінальним уклоном бо ряжені пропонують себе як посадову особу при виконанні....
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08.09.2026 11:06 Відповісти

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