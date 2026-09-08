У Львові чоловік розпилив газ в обличчя поліцейським і військовому під час перевірки документів: суд дав умовний термін

У Львові суд виніс вирок чоловіку, який під час перевірки військово-облікових документів розпилив перцевий газ на групу оповіщення. Постраждали двоє поліцейських та військовослужбовець.

Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду Львова, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався вранці 26 лютого 2026 року на вулиці Карла Мікльоша. Після того як у Євгенія Фролова попросили показати військово-облікові документи, він дістав аерозольний балончик та розпилив його в бік групи оповіщення.

Внаслідок цього двоє поліцейських та військовий отримали опіки очей і обличчя.

У суді чоловік визнав провину. Він пояснив, що до нього підійшли люди у військовій формі та балаклавах, оточили його і почали вимагати документи. За словами обвинуваченого, при ньому була значна сума грошей, тому він розхвилювався і застосував балончик, вважаючи свої дії самозахистом.

Двоє потерпілих заявили, що претензій до чоловіка не мають. Один із поліцейських вимагав 70 тис. грн моральної компенсації.

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Під час визначення покарання суд врахував, що чоловік доглядає батька з інвалідністю II групи, має малолітніх дітей, позитивно характеризується за місцем проживання та надавав матеріальну допомогу ЗСУ.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 345 та ч. 2 ст. 350 КК України і призначив три роки позбавлення волі. Водночас від відбування покарання чоловіка звільнили з дворічним іспитовим строком.

Також суд частково задовольнив цивільний позов поліцейського та зобов’язав засудженого виплатити йому 25 тис. грн моральної компенсації.

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