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Новости Конфликт с ТЦК
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Конфликт между военными ТЦК и женщиной во Львове: руководство проводит служебную проверку

Военный толкал женщину: в ТЦК Львова проводят проверку

В связи с инцидентом между военнослужащими ТЦК и гражданской женщиной во Львове, произошедшим во время работы группы оповещения, проводится служебная проверка.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил начальник группы коммуникаций Львовского ОТЦК Владимир Пиняжко.

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Подробности

"Сколько продлится проверка — неизвестно. Это может быть и неделя, и месяц", — отметил он.

По словам Пиняжко, полное видео инцидента сейчас находится в обработке, поэтому пока предоставить его прессе не могут.

Начальник группы по связям с общественностью Львовского ОТЦК также сообщил, что женщина не обращалась по поводу этого происшествия ни в ТЦК, ни на экстренный номер Нацполиции 102.

Что говорят в полиции?

В то же время в областной полиции заявили, что руководством начато служебное расследование в отношении полицейского, входившего в состав группы оповещения.

"Установлено, что инцидент произошел 8 сентября около 17:00 на улице Дунайской во Львове. Военнослужащие ТЦК и полицейский, проводившие мероприятия по оповещению, заметили мужчину, который при попытке проверки документов забежал в подъезд дома.

В это время гражданка спровоцировала конфликт с военнослужащими, во время которого вела себя агрессивно и препятствовала исполнению служебных обязанностей", — отметили там.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что во Львове во время работы группы оповещения произошел конфликт между военнослужащими и гражданской женщиной. На распространенном в соцсетях видео видно, как мужчина в военной форме отталкивает и дергает женщину, после чего она падает.

Во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что этому предшествовало применение женщиной слезоточивого газа против военных.

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Львов (4851) ТЦК (1352) Львовская область (3385) Львовский район (324)
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Топ комментарии
+16
Це не інцендент, це задокументований злочин з боку тецнкашника і безвідповідальність поліцецського.
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09.09.2026 13:45 Ответить
+10
тітка просто хотіла зайти додому, і поперлась перша, вона то думала, що тцкашніки джентльмени і пропустять даму вперед, а тцкашніки виявились з далекого сходу, і про етикет не чули.
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09.09.2026 13:45 Ответить
+9
Так проводьте мобілізацію згідно головного закону України,а то Ухилянти обізвали людей,які їх утримували, ухилянтами і вигадують всякі закони,щоб уникнути законної мобілізації. А є така книжечка,яка зветься Конституція,що захищає простих людей і являється найвищим законом країни. І от саме у цій книжечці написано,як це все правильно робиться і являється обов'язковим до виконання. Але хтось подав приклад,витер об неї ноги і маємо те,що маємо.
А то воювати будуть всі,а на ділі,лише ті хто платить податки,а абсолютно всі ті хто на бюджеті і з людського кармана кормляться,хоча і по логіці і по здоровому глузду і по Конституції має бути навпаки,ховаються за спинами простих роботяг і ненажерливо крадуть.
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09.09.2026 13:48 Ответить

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