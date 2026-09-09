Конфликт между военными ТЦК и женщиной во Львове: руководство проводит служебную проверку

В связи с инцидентом между военнослужащими ТЦК и гражданской женщиной во Львове, произошедшим во время работы группы оповещения, проводится служебная проверка.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил начальник группы коммуникаций Львовского ОТЦК Владимир Пиняжко.

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Подробности

"Сколько продлится проверка — неизвестно. Это может быть и неделя, и месяц", — отметил он.

По словам Пиняжко, полное видео инцидента сейчас находится в обработке, поэтому пока предоставить его прессе не могут.

Начальник группы по связям с общественностью Львовского ОТЦК также сообщил, что женщина не обращалась по поводу этого происшествия ни в ТЦК, ни на экстренный номер Нацполиции 102.

Что говорят в полиции?

В то же время в областной полиции заявили, что руководством начато служебное расследование в отношении полицейского, входившего в состав группы оповещения.

"Установлено, что инцидент произошел 8 сентября около 17:00 на улице Дунайской во Львове. Военнослужащие ТЦК и полицейский, проводившие мероприятия по оповещению, заметили мужчину, который при попытке проверки документов забежал в подъезд дома.

В это время гражданка спровоцировала конфликт с военнослужащими, во время которого вела себя агрессивно и препятствовала исполнению служебных обязанностей", — отметили там.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что во Львове во время работы группы оповещения произошел конфликт между военнослужащими и гражданской женщиной. На распространенном в соцсетях видео видно, как мужчина в военной форме отталкивает и дергает женщину, после чего она падает.

Во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что этому предшествовало применение женщиной слезоточивого газа против военных.

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