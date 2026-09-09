Конфликт между военными ТЦК и женщиной во Львове: руководство проводит служебную проверку
В связи с инцидентом между военнослужащими ТЦК и гражданской женщиной во Львове, произошедшим во время работы группы оповещения, проводится служебная проверка.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил начальник группы коммуникаций Львовского ОТЦК Владимир Пиняжко.
Подробности
"Сколько продлится проверка — неизвестно. Это может быть и неделя, и месяц", — отметил он.
По словам Пиняжко, полное видео инцидента сейчас находится в обработке, поэтому пока предоставить его прессе не могут.
Начальник группы по связям с общественностью Львовского ОТЦК также сообщил, что женщина не обращалась по поводу этого происшествия ни в ТЦК, ни на экстренный номер Нацполиции 102.
Что говорят в полиции?
В то же время в областной полиции заявили, что руководством начато служебное расследование в отношении полицейского, входившего в состав группы оповещения.
"Установлено, что инцидент произошел 8 сентября около 17:00 на улице Дунайской во Львове. Военнослужащие ТЦК и полицейский, проводившие мероприятия по оповещению, заметили мужчину, который при попытке проверки документов забежал в подъезд дома.
В это время гражданка спровоцировала конфликт с военнослужащими, во время которого вела себя агрессивно и препятствовала исполнению служебных обязанностей", — отметили там.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что во Львове во время работы группы оповещения произошел конфликт между военнослужащими и гражданской женщиной. На распространенном в соцсетях видео видно, как мужчина в военной форме отталкивает и дергает женщину, после чего она падает.
Во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что этому предшествовало применение женщиной слезоточивого газа против военных.
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А то воювати будуть всі,а на ділі,лише ті хто платить податки,а абсолютно всі ті хто на бюджеті і з людського кармана кормляться,хоча і по логіці і по здоровому глузду і по Конституції має бути навпаки,ховаються за спинами простих роботяг і ненажерливо крадуть.