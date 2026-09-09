Конфлікт між військовими ТЦК та жінкою у Львові: керівництво проводить службову перевірку

Щодо інциденту між військовослужбовцями ТЦК та цивільною жінкою у Львові, що стався під час роботи групи оповіщення, проводиться службова перевірка.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив начальник групи комунікацій Львівського ОТЦК Володимир Піняжко.

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Подробиці

"Скільки триватиме перевірка - невідомо. Це може бути і тиждень, і місяць", - зазначив він.

За словами Піняжко, повне відео інциденту зараз перебуває на опрацюванні, тож поки надати пресі його не можуть.

Начальник групи комунікацій Львівського ОТЦК також повідомив, що жінка не зверталася щодо цієї події ні до ТЦК, ні на екстрений номер Нацполіції 102.

Що кажуть у поліції?

Водночас обласній поліції заявили, що керівництвом розпочато службове розслідування щодо поліцейського, який входив до складу групи оповіщення.

"Встановлено, що подія мала місце 8 вересня близько 17:00 на вулиці Дунайській у Львові. Військовослужбовці ТЦК та поліцейський, які проводили заходи з оповіщення, помітили чоловіка, який при спробі перевірки документів, забіг у під’їзд будинку.

У цей час громадянка спровокувала з військовослужбовцями конфлікт, під час якого поводилась агресивно та перешкоджала виконанню службових обов’язків", - зазначили там.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у Львові під час роботи групи оповіщення стався конфлікт між військовослужбовцями та цивільною жінкою. На поширеному в соцмережах відео видно, як чоловік у військовій формі відштовхує та шарпає жінку, після чого вона падає.

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що цьому передувало застосування жінкою сльозогінного газу проти військових.

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