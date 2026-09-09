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Новини Конфлікт із ТЦК
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Конфлікт між військовими ТЦК та жінкою у Львові: керівництво проводить службову перевірку

Військовий штовхав жінку: у ТЦК Львова проводять перевірку

Щодо інциденту між військовослужбовцями ТЦК та цивільною жінкою у Львові, що стався під час роботи групи оповіщення, проводиться службова перевірка.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив начальник групи комунікацій Львівського ОТЦК Володимир Піняжко.

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Подробиці

"Скільки триватиме перевірка - невідомо. Це може бути і тиждень, і місяць", - зазначив він.

За словами Піняжко, повне відео інциденту зараз перебуває на опрацюванні, тож поки надати пресі його не можуть.

Начальник групи комунікацій Львівського ОТЦК також повідомив, що жінка не зверталася щодо цієї події ні до ТЦК, ні на екстрений номер Нацполіції 102.

Що кажуть у поліції?

Водночас обласній поліції заявили, що керівництвом розпочато службове розслідування щодо поліцейського, який входив до складу групи оповіщення.

"Встановлено, що подія мала місце 8 вересня близько 17:00 на вулиці Дунайській у Львові. Військовослужбовці ТЦК та поліцейський, які проводили заходи з оповіщення, помітили чоловіка, який при спробі перевірки документів, забіг у під’їзд будинку.

У цей час громадянка спровокувала з військовослужбовцями конфлікт, під час якого поводилась агресивно та перешкоджала виконанню службових обов’язків", - зазначили там.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у Львові під час роботи групи оповіщення стався конфлікт між військовослужбовцями та цивільною жінкою. На поширеному в соцмережах відео видно, як чоловік у військовій формі відштовхує та шарпає жінку, після чого вона падає.

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що цьому передувало застосування жінкою сльозогінного газу проти військових.

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Автор: 

Львів (2537) ТЦК та СП (1385) Львівська область (2679) Львівський район (335)
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Топ коментарі
+15
Це не інцендент, це задокументований злочин з боку тецнкашника і безвідповідальність поліцецського.
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09.09.2026 13:45 Відповісти
+9
тітка просто хотіла зайти додому, і поперлась перша, вона то думала, що тцкашніки джентльмени і пропустять даму вперед, а тцкашніки виявились з далекого сходу, і про етикет не чули.
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09.09.2026 13:45 Відповісти
+8
Так проводьте мобілізацію згідно головного закону України,а то Ухилянти обізвали людей,які їх утримували, ухилянтами і вигадують всякі закони,щоб уникнути законної мобілізації. А є така книжечка,яка зветься Конституція,що захищає простих людей і являється найвищим законом країни. І от саме у цій книжечці написано,як це все правильно робиться і являється обов'язковим до виконання. Але хтось подав приклад,витер об неї ноги і маємо те,що маємо.
А то воювати будуть всі,а на ділі,лише ті хто платить податки,а абсолютно всі ті хто на бюджеті і з людського кармана кормляться,хоча і по логіці і по здоровому глузду і по Конституції має бути навпаки,ховаються за спинами простих роботяг і ненажерливо крадуть.
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09.09.2026 13:48 Відповісти

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