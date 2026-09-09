У Львові військовий ТЦК кинув жінку в клумбу: у військкоматі заявили про напад цивільної на групу оповіщення. ВIДЕО

У Львові під час роботи групи оповіщення стався конфлікт між військовослужбовцями та цивільною жінкою. На поширеному в соцмережах відео видно, як чоловік у військовій формі відштовхує та шарпає жінку, після чого вона падає. У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що цьому передувало застосування жінкою сльозогінного газу проти військових.

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

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У своїх соцмережах нардеп Олексій Гончаренко поширив кілька відео із групою оповіщення у Львові. На відео зокрема потрапив й конфлікт військових із цивільною жінкою. На відео чоловік у військовій формі силою відштовхує жінку від дверей під’їзду будинку, шарпає, через що вона падає в клумбу біля будинку. Військового відсторонив поліцейський зі словами: "Не трогай жінку".

А за версією ТЦК, військовозобов’язаний чоловік відмовився показати військово-облікові документи групі оповіщення, почав тікати та забіг до під’їзду житлового будинку. Після цього, як стверджують у військкоматі, жінка, яка перебувала поруч, почала блокувати вхід до під’їзду та перешкоджати діям групи оповіщення. У ТЦК також заявили, що вона застосувала проти військовослужбовців сльозогінний газ.

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У ТЦК заявили про "маніпуляцію" відео

У Львівському обласному ТЦК та СП стверджують, що в соцмережах поширюється лише частина запису, яка не показує початку конфлікту.

"У низці телеграм-каналів поширюється не повна картина події, а окремий фрагмент – момент, де військовослужбовець уже реагує на агресивні дії щодо себе", – йдеться у заяві.

У ТЦК назвали таке поширення відео "схемою маніпуляції" та заявили про готовність до перевірки обставин інциденту і правової оцінки дій усіх його учасників.

"Суспільству показують не причину, а наслідок, не початок конфлікту і втечу громадянина чи перешкоджання законним діям, застосування сльозогінного газу проти військових, а лише той момент, який зручно подати, як "військовий застосував силу до жінки"", – заявили у військкоматі.

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