Сутичка військового ТЦК та підлітка в Одесі: у поліції розпочали провадження. ВIДЕО
В Одесі поліція розслідує інцидент за участю військовослужбовця ТЦК, який, за попередніми даними, під час конфлікту з підлітком хапав його за одяг та завдав кількох ударів.
Про це повідомили у поліції області, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Відео, на якому військовослужбовець конфліктує з підлітком, хапає за одяг та завдає йому ударів, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Попередньо, подія сталася декілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили особи обох учасників.
Слідчі розпочали провадження за статтею про побої і мордування.
Максимальне покарання за це правопорушення – п’ять років позбавлення волі.
Триває слідство. Встановлюються всі обставини події.
Що передувало?
- Відео сутички чоловіка у військовій формі з підлітком оприлюднили у мережі. Після цього Одеський обласний ТЦК та СП повідомив, що почав перевірку.
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