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Новини Відео Конфлікт із ТЦК
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Сутичка військового ТЦК та підлітка в Одесі: у поліції розпочали провадження. ВIДЕО

В Одесі поліція розслідує інцидент за участю військовослужбовця ТЦК, який, за попередніми даними, під час конфлікту з підлітком хапав його за одяг та завдав кількох ударів.

Про це повідомили у поліції області, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Відео, на якому військовослужбовець конфліктує з підлітком, хапає за одяг та завдає йому ударів, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Попередньо, подія сталася декілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особи обох учасників.

Слідчі розпочали провадження за статтею про побої і мордування.

Максимальне покарання за це правопорушення – п’ять років позбавлення волі.

Триває слідство. Встановлюються всі обставини події. 

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Що передувало?

  • Відео сутички чоловіка у військовій формі з підлітком оприлюднили у мережі. Після цього Одеський обласний ТЦК та СП повідомив, що почав перевірку.

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Автор: 

Одеса (5147) Одеська область (4144) Нацполіція (15823) ТЦК та СП (1352) Одеський район (762)
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Топ коментарі
+15
Хто і навіщо видав гопнікам військову форму?
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19.08.2026 08:19 Відповісти
+11
А те що витворяють мужні герої тилу в гюльчатайках чомусь не бачиш...
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19.08.2026 08:58 Відповісти
+10
А військова форма надає особливі привілегії, автоматично робить людину розумнішою чи дозволяє не виконувати закони України і бути недоторканою? Є окремий кримінальний кодекс для військовослужбовців?
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19.08.2026 08:28 Відповісти

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