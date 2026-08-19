Сутичка військового ТЦК та підлітка в Одесі: у поліції розпочали провадження. ВIДЕО

В Одесі поліція розслідує інцидент за участю військовослужбовця ТЦК, який, за попередніми даними, під час конфлікту з підлітком хапав його за одяг та завдав кількох ударів.

Про це повідомили у поліції області, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Відео, на якому військовослужбовець конфліктує з підлітком, хапає за одяг та завдає йому ударів, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Попередньо, подія сталася декілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особи обох учасників.

Слідчі розпочали провадження за статтею про побої і мордування.

Максимальне покарання за це правопорушення – п’ять років позбавлення волі.

Триває слідство. Встановлюються всі обставини події.

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Що передувало?

Відео сутички чоловіка у військовій формі з підлітком оприлюднили у мережі. Після цього Одеський обласний ТЦК та СП повідомив, що почав перевірку.

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