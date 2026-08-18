Притиснув до автомобіля та вдарив по обличчю: Одеський ТЦК почав перевірку через відео сутички чоловіка у військовій формі з підлітком. ВIДЕО
Одеський обласний ТЦК та СП призначив службову перевірку після поширення у соцмережах відео сутички чоловіка у військовій формі з підлітком.
Про це Одеський обласний ТЦК та СП повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Поширене в мережі відео
На поширеному в мережі відео чоловік у військовій формі силою утримує підлітка біля авто, схопивши за вуха, а коли той намагається вирватися — б'є його долонею в обличчя.
У соцмережах пишуть, що хлопчик нібито кидав каміння в мікроавтобус військовослужбовців ТЦК, після чого один із військових наздогнав неповнолітнього.
Інші місцеві пабліки повідомляють, що хлопець нічого не кидав, а суперечка виникла через його вголос сказану репліку, яка обурила військового.
Реакція обласного ТЦК
В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що після появи відео керівництво призначило службову перевірку.
"Наразі з'ясовуються всі обставини події, передумови конфлікту, а також встановлюються особи, зафіксовані на відео. Позиція керівництва є принциповою: будь-які прояви насильства, перевищення повноважень чи неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими. У разі підтвердження вини та причетності військовослужбовців до правопорушення, винних осіб буде притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - заявили в Одеському ТЦК та СП.
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