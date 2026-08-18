Прижал к автомобилю и ударил по лицу: Одесский ТЦК начал проверку из-за видео стычки мужчины в военной форме с подростком. ВИДЕО
Одесский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку после появления в соцсетях видео стычки мужчины в военной форме с подростком.
Об этом Одесский областной ТЦК и СП сообщил в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Видео, распространившееся в сети
На распространенном в сети видео мужчина в военной форме силой удерживает подростка возле машины, схватив за уши, а когда тот пытается вырваться — бьет его ладонью по лицу.
В соцсетях пишут, что мальчик якобы бросал камни в микроавтобус военнослужащих ТЦК, после чего один из военных догнал несовершеннолетнего.
Другие местные паблики сообщают, что парень ничего не бросал, а спор возник из-за его сказанной вслух реплики, которая возмутила военного.
Реакция областного ТЦК
В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что после появления видео руководство назначило служебную проверку.
"В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, предпосылки конфликта, а также устанавливаются личности, запечатленные на видео. Позиция руководства принципиальна: любые проявления насилия, превышение полномочий или ненадлежащее поведение в отношении граждан недопустимы. В случае подтверждения вины и причастности военнослужащих к правонарушению виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", — заявили в Одесском ТЦК и СП.
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