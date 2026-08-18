Поліція викрила схему з ВЛК на Київщині: за службу в тилу просили $5000

Правоохоронці Київщини викрили групу осіб, яка за гроші допомагала військовозобов’язаним отримувати фіктивні висновки військово-лікарської комісії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

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Фіктивна ВЛК за $5000

За даними правоохоронців, фігуранти користувалися службовим становищем та сприяли особам призовного віку в оформленні медичних документів і проходженні фіктивної ВЛК.

У результаті військовозобов’язані отримували висновки про придатність до служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах, ТЦК та СП або інших підрозділах.

Вартість таких послуг становила $5000.

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Злочинну схему викрили працівники управління міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління поліції Київської області. Силову підтримку під час операції забезпечували бійці полку поліції особливого призначення.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

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Затримання під час передачі $2000

Правоохоронці провели обшуки за місцями служби та проживання фігурантів, а також у їхніх транспортних засобах.

Під час слідчих дій вилучили кошти, мобільні телефони, копії медичних і військово-облікових документів та інші речові докази.

Учасників групи затримали під час передачі частини неправомірної вигоди в розмірі $2000. Затримання провели відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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За даними слідства, один із фігурантів отримував неправомірну вигоду, а інший сприяв її одержанню службовою особою.

Слідчі повідомили одному з фігурантів про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, а іншому — у пособництві в її одержанні.

Йдеться про ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

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