Полиция раскрыла схему с ВВК в Киевской области: за службу в тылу просили $5000
Правоохранители Киевской области разоблачили группу лиц, которая за деньги помогала военнообязанным получать фиктивные заключения военно-медицинской комиссии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
Фиктивная ВВК за $5000
По данным правоохранителей, фигуранты злоупотребляли служебным положением и помогали лицам призывного возраста в оформлении медицинских документов и прохождении фиктивной ВВК.
В результате военнообязанные получали заключения о годности к службе в воинских частях обеспечения, учебных центрах, ТЦК и СП или других подразделениях.
Стоимость таких услуг составляла $5000.
Преступную схему раскрыли сотрудники управления миграционной полиции совместно со следователями следственного управления полиции Киевской области. Силовую поддержку во время операции обеспечивали бойцы полка полиции особого назначения.
Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.
Задержание во время передачи $2000
Правоохранители провели обыски по местам службы и проживания фигурантов, а также в их транспортных средствах.
В ходе следственных действий были изъяты денежные средства, мобильные телефоны, копии медицинских и военно-учетных документов, а также другие вещественные доказательства.
Участников группы задержали во время передачи части неправомерной выгоды в размере $2000. Задержание произвели в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данным следствия, один из фигурантов получал неправомерную выгоду, а другой содействовал ее получению должностным лицом.
Следователи сообщили одному из фигурантов о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды, а другому — в пособничестве в ее получении.
Речь идет о ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.
Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
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