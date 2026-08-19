Стычка военного ТЦК и подростка в Одессе: в полиции возбудили дело. ВИДЕО
В Одессе полиция расследует инцидент с участием военнослужащего ТЦК, который, по предварительным данным, во время конфликта с подростком схватил его за одежду и нанес несколько ударов.
Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Видео, на котором военнослужащий конфликтует с подростком, хватает его за одежду и наносит ему удары, правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. Предварительно установлено, что инцидент произошел несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили личности обоих участников.
Следователи возбудили дело по статье о побоях и истязаниях.
Максимальное наказание за это правонарушение - пять лет лишения свободы.
Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Что этому предшествовало?
- Видео стычки мужчины в военной форме с подростком обнародовали в сети. После этого Одесский областной ТЦК и СП сообщили, что начали проверку.
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