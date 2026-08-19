Стычка военного ТЦК и подростка в Одессе: в полиции возбудили дело. ВИДЕО

В Одессе полиция расследует инцидент с участием военнослужащего ТЦК, который, по предварительным данным, во время конфликта с подростком схватил его за одежду и нанес несколько ударов.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Видео, на котором военнослужащий конфликтует с подростком, хватает его за одежду и наносит ему удары, правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. Предварительно установлено, что инцидент произошел несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности обоих участников.

Следователи возбудили дело по статье о побоях и истязаниях.

Максимальное наказание за это правонарушение - пять лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Что этому предшествовало?

Видео стычки мужчины в военной форме с подростком обнародовали в сети. После этого Одесский областной ТЦК и СП сообщили, что начали проверку.

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