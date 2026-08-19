РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13658 посетителей онлайн
Новости Видео Конфликт с ТЦК
5 546 106

Стычка военного ТЦК и подростка в Одессе: в полиции возбудили дело. ВИДЕО

Конфликт подростка и военного ТЦК в Одессе: что говорят в полиции?

В Одессе полиция расследует инцидент с участием военнослужащего ТЦК, который, по предварительным данным, во время конфликта с подростком схватил его за одежду и нанес несколько ударов.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Видео, на котором военнослужащий конфликтует с подростком, хватает его за одежду и наносит ему удары, правоохранители обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. Предварительно установлено, что инцидент произошел несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности обоих участников.

Следователи возбудили дело по статье о побоях и истязаниях.

Максимальное наказание за это правонарушение - пять лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Читайте: Полиция раскрыла схему с ВЛК в Киевской области: за службу в тылу просили $5000

Что этому предшествовало?

  • Видео стычки мужчины в военной форме с подростком обнародовали в сети. После этого Одесский областной ТЦК и СП сообщили, что начали проверку.

Читайте: 17-летняя сирота осталась без единственного опекуна, которого ТЦК мобилизовал в Днепре, - Лубинец

Автор: 

Одесса (8448) Одесская область (4687) Нацполиция (17609) ТЦК (1320) Одесский район (746)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Хто і навіщо видав гопнікам військову форму?
показать весь комментарий
19.08.2026 08:19 Ответить
+16
А те що витворяють мужні герої тилу в гюльчатайках чомусь не бачиш...
показать весь комментарий
19.08.2026 08:58 Ответить
+14
А серед військових дебілів не має,військові різні є, є люди,а є бовдури такі як ти.
показать весь комментарий
19.08.2026 08:23 Ответить

Загрузка...

 
 