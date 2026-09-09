Во Львове военный ТЦК бросил женщину в клумбу: в военкомате заявили о нападении гражданской на группу оповещения. ВИДЕО

Во Львове во время работы группы оповещения произошел конфликт между военнослужащими и гражданской женщиной. На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как мужчина в военной форме отталкивает и дергает женщину, после чего она падает. Во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что этому предшествовало применение женщиной слезоточивого газа против военных.

Об этом сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В своих социальных сетях народный депутат Алексей Гончаренко распространил несколько видео с группой оповещения во Львове. На видео, в частности, попал и конфликт военных с гражданской женщиной. На видео мужчина в военной форме силой отталкивает женщину от двери подъезда дома, дергает, из-за чего она падает в клумбу возле дома. Военного отстранил полицейский со словами: "Не трогай женщину".

А по версии ТЦК, военнообязанный мужчина отказался предъявить военно-учетные документы группе оповещения, начал убегать и забежал в подъезд жилого дома. После этого, как утверждают в военкомате, находившаяся рядом женщина начала блокировать вход в подъезд и препятствовать действиям группы оповещения. В ТЦК также заявили, что она применила против военнослужащих слезоточивый газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ковеле мужчину вынесли из частного двора в автобус ТЦК: в военкомате заявили, что он убегал от проверки. ВИДЕО

В ТЦК заявили о "манипуляции" видео

Во Львовском областном ТЦК и СП утверждают, что в соцсетях распространяется лишь часть записи, которая не показывает начала конфликта.

"В ряде Telegram-каналов распространяется не полная картина события, а отдельный фрагмент — момент, когда военнослужащий уже реагирует на агрессивные действия в свой адрес", — говорится в заявлении.

В ТЦК назвали такое распространение видео "схемой манипуляции" и заявили о готовности к проверке обстоятельств инцидента и правовой оценке действий всех его участников.

"Обществу показывают не причину, а следствие, не начало конфликта и побег гражданина или препятствование законным действиям, применение слезоточивого газа против военных, а лишь тот момент, который удобно подать как "военный применил силу к женщине"", — заявили в военкомате.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стычка военного ТЦК и подростка в Одессе: в полиции возбудили дело. ВИДЕО