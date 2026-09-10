"Бусифицированному ребенку" оказалось 30 лет: Волынский ТЦК заявил, что мужчину уже мобилизовали. ВИДЕО

Мужчина на велосипеде, которого в распространившемся в соцсетях видео назвали "ребенком", оказался 30-летним военнообязанным. В Волынском областном ТЦК и СП заявили, что после задержания он прошел ВВК, был признан годным и в тот же день призван на военную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, обстоятельства инцидента прокомментировали журналистам в Волынском областном ТЦК и СП.

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Как отмечается, видео из Маневичей распространили в соцсетях 9 сентября. На кадрах видно, как велосипедиста окружили как минимум пять военнослужащих. Женщина, которая подбежала к ним, кричала: "Что вы делаете, это же ребенок".

Авторы одного из местных Telegram-каналов также утверждали, что сотрудники ТЦК якобы сбили с велосипеда и силой посадили в автомобиль несовершеннолетнего.

В Волынском ТЦК заявили, что на самом деле инцидент произошел 7 сентября. По версии военкомата, группа оповещения двигалась по заданному маршруту, когда заметила велосипедиста. Увидев военнослужащих, мужчина якобы попытался скрыться.

Сначала он отказывался предъявлять документы воинского учета, однако впоследствии назвал свои данные. После проверки выяснилось, что мужчине 30 лет.

По данным ТЦК, он также нарушил правила воинского учета из-за несвоевременного явления по повестке и имеет условное осуждение.

Мужчину доставили в ТЦК, где он прошел военно-медицинскую комиссию. Его признали годным к военной службе и в тот же день призвали и направили в один из учебных центров.

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