Ветеран войны заявил, что его избили военные ТЦК на Волыни: терцентр показал кадры с бодикамер и все опроверг. ВИДЕО

Во время оповещения в городе Ратное на Волыни военнослужащие ТЦК и СП, по всей видимости, избили ветерана войны и добровольца с инвалидностью Дмитрия Находа. В Волынском областном ТЦК это опровергли и обнародовали видео с бодикамер военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske и "Суспільне".

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Версия жены ветерана

Блогер Дана Находка опубликовала видео в Instagram и рассказала, что ее мужа - ветерана войны, который в качестве добровольца воевал в Белогоровке и Бахмуте, получил ранение и имеет инвалидность III группы из-за потери слуха - возле дома силой посадили в микроавтобус ТЦК. По ее словам, документы сначала не проверяли, а в автомобиле его начали избивать, душить и угрожать вывезти в лес и сломать пальцы.

"Когда он начал говорить, что он военный, просто кричать об этом, ему говорили: "А, военный и не служишь?" - и били еще", - рассказывала женщина.

По ее словам, даже после того, как документы об отсрочке увидели, а мужчину якобы выбросили из микроавтобуса, когда он попытался сфотографировать автомобиль, военные ТЦК снова подбежали, душили его и заставляли удалить фото - сопровождавшие их полицейские при этом якобы не вмешались.

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Версия ТЦК Волыни

В Волынском ОТЦК и СП опровергли изданию hromadske слова ветерана и его жены. В ведомстве настаивают, что военные проверили документы Дмитрия - он показал приложение "Резерв+" и сообщил о службе и имеющейся отсрочке по инвалидности.

По версии ТЦК, мужчина попросил подвезти его в больницу в город Ратное, однако в служебном автомобиле ему отказали, поскольку этот транспорт предназначен исключительно для перевозки военнообязанных в терцентр. После проверки данных он якобы самостоятельно направился в сторону больницы.

"После этого группа оповещения покинула место происшествия и продолжила выполнение служебных обязанностей. Подчеркиваем, что мужчина в служебном автомобиле ТЦК не находился, а факты избиения мужчины или изъятия у него телефона не подтверждаются", - заявили в областном ТЦК.

Видео с бодикамер военных ТЦК

Текстовое сопровождение видео На видео, снятом с бодикамеры военнослужащего ТЦК, запечатлен момент у открытых дверей микроавтобуса. В кадре — мужчина в тёмной кофте с надписью "Puma" и светлой бейсболке, который стоит на улице возле деревьев и держит в руках какой-то предмет одежды или документ. Съемка ведется с невысокого ракурса изнутри салона автомобиля, в кадре частично видны силуэты других людей рядом. Запись темная и имеет низкую контрастность, что затрудняет детализацию лиц и действий людей в кадре.

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Что рассказал сам ветеран

Дмитрий Наход рассказал hromadske, что ранее его уже останавливали военные ТЦК для проверки, и проблем не возникало.

Утром 14 сентября около 9:40 он вышел вынести мусор, когда к нему подъехал микроавтобус с военными. Дмитрий подтвердил, что просил подвезти его в больницу и что его документы проверили.

Однако его версия отличается от того, что говорила жена: по словам Находа, в машину его затолкали уже после проверки документов.

"Я отошел метров на пять. Они снова подъехали, открыли дверь. Один применил баллончик, двое затащили меня в машину и начали там избивать. Потом вытолкнули из микроавтобуса. После этого я хотел зафиксировать полицейских и тот микроавтобус. Они еще раз подъехали, снова схватили меня, и тогда уже избили очень сильно", - рассказал Наход.

По его словам, на бодикамере военных был запечатлен лишь момент начального разговора, а дальше камеру якобы выключили. Видео, которые снимал сам мужчина, военные, по его утверждению, удалили.

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Что дальше

Наход обратился в больницу и в полицию - по словам жены, медики зафиксировали кровоизлияние в глазу и несколько гематом, однако отдельного осмотра судебно-медицинского эксперта супруги не проходили.

По словам старшей инспекторши сектора коммуникаций Нацполиции в области Анны Павловской, материалы дела переданы в Государственное бюро расследований во Львове.

Пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований во Львове София Лепех-Давидович сообщила, что материалы дела пока не у них, поэтому пока ситуацию комментировать не могут.

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