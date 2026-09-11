Мужчина "подрезал" автомобиль ТЦК на Волыни: четверо военных пострадали

На Волыни водитель преследовал служебный автомобиль группы оповещения ТЦК, после чего "подрезал" его и вызвал столкновение с электроопорой. В результате ДТП пострадали четверо военнослужащих.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел 10 сентября в с. Ворокомле.

"Местный житель, 1990 года рождения, "подрезал" служебный автомобиль группы оповещения. В результате автомобиль столкнулся с электроопорой. В результате ДТП пострадали четверо военнослужащих ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Мужчину, который преследовал служебный автомобиль и стал виновником аварии, задержали.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему подозрения.

Санкция – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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