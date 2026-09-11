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Новости Конфликт с ТЦК
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Мужчина "подрезал" автомобиль ТЦК на Волыни: четверо военных пострадали

Мужчина подрезал автомобиль ТЦК на Волыни: пострадали военные

На Волыни водитель преследовал служебный автомобиль группы оповещения ТЦК, после чего "подрезал" его и вызвал столкновение с электроопорой. В результате ДТП пострадали четверо военнослужащих.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Инцидент произошел 10 сентября в с. Ворокомле.

"Местный житель, 1990 года рождения, "подрезал" служебный автомобиль группы оповещения. В результате автомобиль столкнулся с электроопорой. В результате ДТП пострадали четверо военнослужащих ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Мужчину, который преследовал служебный автомобиль и стал виновником аварии, задержали.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему подозрения. 

Санкция – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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Автор: 

ДТП (7931) ТЦК (1362) Волынская область (1166) Камень-Каширский район (2) Ворокомле (1)
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Топ комментарии
+6
"четверо військових постраждали" обісратися це не постраждалі 🫢😁
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11.09.2026 11:40 Ответить
+3
Скоріш за все тупі тецекаї переслідували ресурс,кортрий виявся спритнішим .До речі,як водій знав,що то ТЦК?
Хтось пиндить,як завжди.
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11.09.2026 11:46 Ответить
+2
Сюрреалізм якийсь. Вони там укурені? 🤔
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11.09.2026 11:40 Ответить

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