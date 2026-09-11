РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15685 посетителей онлайн
Новости Незаконные действия ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
3 514 31

В Одессе военнослужащего ТЦК приговорили к 7 годам за похищение и пытки

судВоеннослужащий ТЦК в Одессе получил семь лет лишения свободы

В Одессе военнослужащего ТЦК и СП приговорили к семи годам лишения свободы за пытки и незаконное похищение мужчины во время мобилизационных мер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре Приморского райсуда Одессы.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Суд установил обстоятельства задержания мужчины

По данным следствия, инцидент произошел 2 мая 2026 года. Группа сотрудников ТЦК и СП без участия полиции задержала мужчину.

К нему применили слезоточивый газ, после чего затащили в автомобиль. Во время поездки в центр комплектования потерпевшему нанесли удары по туловищу.

Согласно материалам дела, осужденный также несколько раз ударил мужчину ногой, чтобы заставить его сообщить "персональные данные".

Читайте также: Лубинец после конфликта во Львове: Систему мобилизации нужно менять, но не перекладывать всю ответственность на ТЦК

Военнослужащий признал свою вину

Суд признал военнослужащего ТЦК и СП виновным в пытках, а также в незаконном лишении свободы и похищении человека.

Речь идет о ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Военнослужащий в суде признал свою вину. На основании соглашения о признании вины суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

Также его лишили права занимать должности в органах комплектования.

  • Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина забросал камнями служебный автомобиль, в котором находились военнослужащие ТЦК и полицейский, проводившие мобилизационные меры. За это суд приговорил его к двум годам ограничения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Автор: 

Одесса (8464) Одесская область (4740) похищение (1773) пытки (987) ТЦК (1362) Одесский район (765)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Це напевно коли на сбушника з касою наїхали
показать весь комментарий
11.09.2026 04:38 Ответить
+11
Я впервые вижу что бы ТЦКшника за что-то засудили вообще! Это просто аномалия какая-то и не более!
показать весь комментарий
11.09.2026 01:35 Ответить
+9
Не того прийняв 😁
показать весь комментарий
11.09.2026 03:12 Ответить

Загрузка...

 
 