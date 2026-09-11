В Одессе военнослужащего ТЦК приговорили к 7 годам за похищение и пытки

В Одессе военнослужащего ТЦК и СП приговорили к семи годам лишения свободы за пытки и незаконное похищение мужчины во время мобилизационных мер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре Приморского райсуда Одессы.

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Суд установил обстоятельства задержания мужчины

По данным следствия, инцидент произошел 2 мая 2026 года. Группа сотрудников ТЦК и СП без участия полиции задержала мужчину.

К нему применили слезоточивый газ, после чего затащили в автомобиль. Во время поездки в центр комплектования потерпевшему нанесли удары по туловищу.

Согласно материалам дела, осужденный также несколько раз ударил мужчину ногой, чтобы заставить его сообщить "персональные данные".

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Военнослужащий признал свою вину

Суд признал военнослужащего ТЦК и СП виновным в пытках, а также в незаконном лишении свободы и похищении человека.

Речь идет о ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Военнослужащий в суде признал свою вину. На основании соглашения о признании вины суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

Также его лишили права занимать должности в органах комплектования.