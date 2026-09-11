В Одессе военнослужащего ТЦК приговорили к 7 годам за похищение и пытки
В Одессе военнослужащего ТЦК и СП приговорили к семи годам лишения свободы за пытки и незаконное похищение мужчины во время мобилизационных мер.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре Приморского райсуда Одессы.
Суд установил обстоятельства задержания мужчины
По данным следствия, инцидент произошел 2 мая 2026 года. Группа сотрудников ТЦК и СП без участия полиции задержала мужчину.
К нему применили слезоточивый газ, после чего затащили в автомобиль. Во время поездки в центр комплектования потерпевшему нанесли удары по туловищу.
Согласно материалам дела, осужденный также несколько раз ударил мужчину ногой, чтобы заставить его сообщить "персональные данные".
Военнослужащий признал свою вину
Суд признал военнослужащего ТЦК и СП виновным в пытках, а также в незаконном лишении свободы и похищении человека.
Речь идет о ч. 3 ст. 127 Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины.
Военнослужащий в суде признал свою вину. На основании соглашения о признании вины суд приговорил его к семи годам лишения свободы.
Также его лишили права занимать должности в органах комплектования.
- Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина забросал камнями служебный автомобиль, в котором находились военнослужащие ТЦК и полицейский, проводившие мобилизационные меры. За это суд приговорил его к двум годам ограничения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.
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