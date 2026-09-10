Мужчина забросал камнями автомобиль ТЦК в Ивано-Франковске: суд назначил условный срок

В Ивано-Франковске мужчина забросал камнями служебный автомобиль, в котором находились военнослужащие ТЦК и полицейский, проводившие мобилизационные мероприятия. За это суд приговорил его к двум годам ограничения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Об этом сообщает Ивано-Франковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, инцидент произошел в одном из дворов Ивано-Франковска. Мужчина начал бросать камни в служебный автомобиль, в результате чего повредил лобовое стекло и капот машины.

В этот момент в автомобиле находились полицейский и военнослужащие ТЦК и СП, которые проводили мобилизационные мероприятия.

В ходе рассмотрения дела мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Он также добровольно возместил причиненный ущерб.

Суд назначил мужчине два года ограничения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с годичным испытательным сроком.

В течение этого времени осужденный должен периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

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