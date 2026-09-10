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Новости Нападение на ТЦК
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Мужчина забросал камнями автомобиль ТЦК в Ивано-Франковске: суд назначил условный срок

В Ивано-Франковске мужчина бросал камни в служебный автомобиль ТЦК

В Ивано-Франковске мужчина забросал камнями служебный автомобиль, в котором находились военнослужащие ТЦК и полицейский, проводившие мобилизационные мероприятия. За это суд приговорил его к двум годам ограничения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком.

Об этом сообщает Ивано-Франковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, инцидент произошел в одном из дворов Ивано-Франковска. Мужчина начал бросать камни в служебный автомобиль, в результате чего повредил лобовое стекло и капот машины.

В этот момент в автомобиле находились полицейский и военнослужащие ТЦК и СП, которые проводили мобилизационные мероприятия.

В ходе рассмотрения дела мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Он также добровольно возместил причиненный ущерб.

Суд назначил мужчине два года ограничения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с годичным испытательным сроком.

В течение этого времени осужденный должен периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

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Автор: 

Ивано-Франковск (869) нападение (2419) Ивано-Франковская область (1055) ТЦК (1357) Ивано-Франковский район (56)
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Топ комментарии
+14
Чому "службова машина" на цивільних номерах? І де вони її взяли?
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10.09.2026 16:49 Ответить
+14
А як мусора з тцкунами ламають машини,вибивають двері,викрадають,б"ють та калічать людей,то то законно,як я розумію! А тут такий жах! Котиків мусорів та зайчиків тцкунів камінцями закидали!
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10.09.2026 16:51 Ответить
+14
Віджали у попереднього бусифікованого
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10.09.2026 16:52 Ответить

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