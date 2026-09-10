Чоловік закидав камінням автомобіль ТЦК в Івано-Франківську: суд дав умовний термін

В Івано-Франківську чоловік закидав камінням службовий автомобіль, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та поліцейський, які проводили мобілізаційні заходи. За це суд призначив йому два роки обмеження волі, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням.

Про це повідомляє Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, інцидент стався в одному з дворів Івано-Франківська. Чоловік почав кидати каміння у службовий автомобіль, внаслідок чого пошкодив вітрове скло та капот машини.

У цей момент в автомобілі перебували поліцейський та військовослужбовці ТЦК та СП, які здійснювали мобілізаційні заходи.

Під час розгляду справи чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Він також добровільно відшкодував завдані збитки.

Суд призначив чоловікові два роки обмеження волі, проте звільнив його від відбування покарання з однорічним іспитовим строком.

Упродовж цього часу засуджений повинен періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

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