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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік закидав камінням автомобіль ТЦК в Івано-Франківську: суд дав умовний термін

В Івано-Франківську чоловік кидав каміння у службовий автомобіль ТЦК

В Івано-Франківську чоловік закидав камінням службовий автомобіль, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та поліцейський, які проводили мобілізаційні заходи. За це суд призначив йому два роки обмеження волі, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням.

Про це повідомляє Івано-Франківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, інцидент стався в одному з дворів Івано-Франківська. Чоловік почав кидати каміння у службовий автомобіль, внаслідок чого пошкодив вітрове скло та капот машини.

У цей момент в автомобілі перебували поліцейський та військовослужбовці ТЦК та СП, які здійснювали мобілізаційні заходи.

Під час розгляду справи чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Він також добровільно відшкодував завдані збитки.

Суд призначив чоловікові два роки обмеження волі, проте звільнив його від відбування покарання з однорічним іспитовим строком.

Упродовж цього часу засуджений повинен періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Також читайте: У Львові військовий ТЦК кинув жінку в клумбу: у військкоматі заявили про напад цивільної на групу оповіщення. ВIДЕО

Автор: 

Івано-Франківськ (421) напад (1312) Івано-Франківська область (953) ТЦК та СП (1393) Івано-Франківський район (58)
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Топ коментарі
+13
Чому "службова машина" на цивільних номерах? І де вони її взяли?
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10.09.2026 16:49 Відповісти
+12
А з чого все почалось і де записи бодікамер
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10.09.2026 16:47 Відповісти
+12
А як мусора з тцкунами ламають машини,вибивають двері,викрадають,б"ють та калічать людей,то то законно,як я розумію! А тут такий жах! Котиків мусорів та зайчиків тцкунів камінцями закидали!
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10.09.2026 16:51 Відповісти

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