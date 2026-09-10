Лубинец после конфликта во Львове: Систему мобилизации нужно менять, но не перекладывать всю ответственность на ТЦК
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о необходимости изменить подходы к организации мобилизации после резонансного конфликта с участием военнослужащего ТЦК и женщины во Львове. В то же время омбудсмен подчеркнул, что всю ответственность за подобные ситуации нельзя возлагать исключительно на территориальные центры комплектования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Дмитрия Лубинеца.
Как отмечается, Лубинец поручил своему представителю во Львовской области Тарасу Подворному обратиться в Военную службу правопорядка, Национальную полицию и специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.
"ВСП должна проверить обстоятельства применения силы в отношении женщины и действия военнослужащего. Полиция Львовской области уже начала собственное служебное расследование в отношении полицейского, который присутствовал на месте", - отметил омбудсмен.
По его словам, прокуратура должна установить, имеются ли в зафиксированных на видео действиях признаки уголовного правонарушения. Одновременно проверят и заявления ТЦК о препятствовании работе группы оповещения.
"Пока рано делать окончательные выводы. Необходимо установить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям каждого участника", - подчеркнул Лубинец.
Омбудсман отметил, что такие конфликты нельзя каждый раз сводить лишь к установлению виновных в конкретном инциденте. По его мнению, изменений требует сама система организации мобилизации.
"Это не означает, что всю ответственность нужно возложить на ТЦК и СП", – подчеркнул он.
Лубинец подчеркнул, что соблюдать закон и установленные правила должны все - военнослужащие, правоохранители и граждане. В то же время государство должно организовать систему таким образом, чтобы свести к минимуму возможности для конфликтов и применения силы.
Среди необходимых изменений омбудсмен назвал четкие правила, фиксацию действий, ответственность за нарушения и уважение к человеческому достоинству.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 8 сентября во Львове во время мероприятий по оповещению произошел конфликт между представителями ТЦК, полицией и гражданскими лицами. В соцсетях распространили видео, на котором военнослужащий силой оттаскивает женщину от двери подъезда. Во Львовском областном ТЦК заявили, что женщина препятствовала работе группы оповещения и применила против военнослужащих слезоточивый газ.
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як немає?
Лубінець же ж ще з минулого року просовує ідею бодікамер.
а у поліцейського?
як, тоже немає?