Лубинец после конфликта во Львове: Систему мобилизации нужно менять, но не перекладывать всю ответственность на ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о необходимости изменить подходы к организации мобилизации после резонансного конфликта с участием военнослужащего ТЦК и женщины во Львове. В то же время омбудсмен подчеркнул, что всю ответственность за подобные ситуации нельзя возлагать исключительно на территориальные центры комплектования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Дмитрия Лубинеца.

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Как отмечается, Лубинец поручил своему представителю во Львовской области Тарасу Подворному обратиться в Военную службу правопорядка, Национальную полицию и специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

"ВСП должна проверить обстоятельства применения силы в отношении женщины и действия военнослужащего. Полиция Львовской области уже начала собственное служебное расследование в отношении полицейского, который присутствовал на месте", - отметил омбудсмен.

По его словам, прокуратура должна установить, имеются ли в зафиксированных на видео действиях признаки уголовного правонарушения. Одновременно проверят и заявления ТЦК о препятствовании работе группы оповещения.

"Пока рано делать окончательные выводы. Необходимо установить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям каждого участника", - подчеркнул Лубинец.

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Омбудсман отметил, что такие конфликты нельзя каждый раз сводить лишь к установлению виновных в конкретном инциденте. По его мнению, изменений требует сама система организации мобилизации.

"Это не означает, что всю ответственность нужно возложить на ТЦК и СП", – подчеркнул он.

Лубинец подчеркнул, что соблюдать закон и установленные правила должны все - военнослужащие, правоохранители и граждане. В то же время государство должно организовать систему таким образом, чтобы свести к минимуму возможности для конфликтов и применения силы.

Среди необходимых изменений омбудсмен назвал четкие правила, фиксацию действий, ответственность за нарушения и уважение к человеческому достоинству.

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