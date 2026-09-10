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Новости Конфликт с ТЦК Незаконные действия ТЦК
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Лубинец после конфликта во Львове: Систему мобилизации нужно менять, но не перекладывать всю ответственность на ТЦК

Лубинец: Систему мобилизации нужно менять, но не перекладывать всю ответственность на ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о необходимости изменить подходы к организации мобилизации после резонансного конфликта с участием военнослужащего ТЦК и женщины во Львове. В то же время омбудсмен подчеркнул, что всю ответственность за подобные ситуации нельзя возлагать исключительно на территориальные центры комплектования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Дмитрия Лубинеца.

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Как отмечается, Лубинец поручил своему представителю во Львовской области Тарасу Подворному обратиться в Военную службу правопорядка, Национальную полицию и специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона.

"ВСП должна проверить обстоятельства применения силы в отношении женщины и действия военнослужащего. Полиция Львовской области уже начала собственное служебное расследование в отношении полицейского, который присутствовал на месте", - отметил омбудсмен.

По его словам, прокуратура должна установить, имеются ли в зафиксированных на видео действиях признаки уголовного правонарушения. Одновременно проверят и заявления ТЦК о препятствовании работе группы оповещения.

"Пока рано делать окончательные выводы. Необходимо установить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям каждого участника", - подчеркнул Лубинец.

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Омбудсман отметил, что такие конфликты нельзя каждый раз сводить лишь к установлению виновных в конкретном инциденте. По его мнению, изменений требует сама система организации мобилизации.

"Это не означает, что всю ответственность нужно возложить на ТЦК и СП", – подчеркнул он.

Лубинец подчеркнул, что соблюдать закон и установленные правила должны все - военнослужащие, правоохранители и граждане. В то же время государство должно организовать систему таким образом, чтобы свести к минимуму возможности для конфликтов и применения силы.

Среди необходимых изменений омбудсмен назвал четкие правила, фиксацию действий, ответственность за нарушения и уважение к человеческому достоинству.

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  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 8 сентября во Львове во время мероприятий по оповещению произошел конфликт между представителями ТЦК, полицией и гражданскими лицами. В соцсетях распространили видео, на котором военнослужащий силой оттаскивает женщину от двери подъезда. Во Львовском областном ТЦК заявили, что женщина препятствовала работе группы оповещения и применила против военнослужащих слезоточивый газ.

Автор: 

конфликт (892) Львов (4853) Лубинец Дмитрий (659) ТЦК (1357) Львовская область (3388) Львовский район (326)
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Топ комментарии
+5
тю, та перегляньте просто відео з їх бодікамер, навіщо ж ускладнювати?
як немає?
Лубінець же ж ще з минулого року просовує ідею бодікамер.
а у поліцейського?
як, тоже немає?
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10.09.2026 13:25 Ответить
+4
Проста людина все життя платила податки і виключно її руками,працею,потом та кров'ю за все сплачувалося,все будувалося і всі гниди на народному горбу багатіли. Петицію треба подавати,щоб з усих хто за рахунок народу живе знімали бронь і мобілізували та заміняли їх жінками, а простий люд,як то прописано в головному законі України,має бути в останніх рядах і має працювати та сплачувати податки,а не бути оскверненим ухилянтами ухилянтом і загнаним під плінтус.
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10.09.2026 13:21 Ответить
+4
Надо найти тех кто придумал, что мобилизация это ездить по улицам и отлавливать людей найти и на нары на пожизненное а всем шестёркам-исполнителям десяткой по рогам...
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10.09.2026 13:23 Ответить

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