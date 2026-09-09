Военные ТЦК силой затащили велосипедиста в микроавтобус в Мукачево: их оштрафовали на 17 тыс. грн. ВИДЕО

Военнослужащие ТЦК и СП в городе Мукачево силой затолкали велосипедиста в микроавтобус во время проведения мобилизационных мероприятий. На эту ситуацию уже отреагировал Офис омбудсмена.

Об этом первым сообщил журналист Виталий Глагола, а представитель Офиса омбудсмена в Закарпатье Андрей Крючков отреагировал на случившееся, передает Цензор.НЕТ.

Текстовое сопровождение видео На видео, снятом очевидцами на одной из улиц Мукачево, запечатлен момент задержания велосипедиста группой оповещения ТЦК. В кадре несколько мужчин в военной форме окружают мужчину и силой направляют его к белому микроавтобусу, стоящему у обочины дороги с открытыми боковыми дверями. Велосипед, на котором передвигался мужчина, остаётся лежать на проезжей части рядом с местом задержания — его никто не забирает. Съёмка ведётся с небольшого расстояния, вероятно, с противоположной стороны улицы или из окна ближайшего дома. В кадр также попадают несколько прохожих, наблюдающих за происходящим, и припаркованные вдоль дороги автомобили. Голоса или четкий диалог участников на записи разобрать сложно — преобладает фоновый уличный шум.

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Обстоятельства задержания

Как отмечается, мужчину увезли, и пока о его судьбе ничего не известно. Велосипед остался посреди дороги. По словам журналиста, видеозапись прислали очевидцы - на ней мужчину силой заталкивают в микроавтобус, а велосипед остается лежать на дороге.

Автор публикации утверждает, что группа оповещения якобы работала без бодикамер, хотя их использование во время оповещения является обязательным.

"Отдельный вопрос - именно силовое задержание. Представители ТЦК не имеют полномочий самостоятельно осуществлять административное задержание и принудительную доставку лица. В предусмотренных законом случаях это делает полиция. Это определяет Порядок проведения мобилизации № 560", - добавил Глагола.

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Реакция представителя омбудсмена

Ситуацией занялся представитель Уполномоченного в Закарпатье Андрей Крючков, который публично отреагировал и опубликовал в соцсетях кадры задержания.

Он сообщил, что с целью выяснения всех обстоятельств направил соответствующие письма начальнику Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка, главе ГУНП в Закарпатской области и и.о. руководителя Закарпатского ОТЦК и СП.

Крючков заявил, что полиция должна выяснить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям военнослужащих. Отдельно он требует предоставить информацию и видеозаписи с нательных камер военнослужащих ТЦК и СП, а также полицейских.

"В случае подтверждения фактов нарушения прав человека и установления причастных должностных лиц будет направлено сообщение о выявлении признаков уголовного правонарушения в Специализированную прокуратуру в сфере обороны", - заверил Крючков.

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Штраф для военнослужащих

По информации Глаголы, двух военнослужащих Мукачевского ТЦК и СП, которые входили в группу оповещения во время задержания велосипедиста, оштрафовали по административным протоколам.

Каждого из них оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение обязательных правил использования бодикамер — журналист отмечает, что во время работы группы оповещения видеофиксация должна вестись непрерывно.

В Мукачевском РТЦК и СП, а также в Закарпатском ОТЦК и СП на момент публикации официальных комментариев по поводу ситуации не было.

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