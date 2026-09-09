Військові ТЦК силою затягнули велосипедиста в бус у Мукачеві: їх оштрафували на 17 тис. грн. ВIДЕО

Військовослужбовці ТЦК та СП у місті Мукачево силою заштовхали велосипедиста до мікроавтобуса під час проведення мобілізаційних заходів. На ситуацію вже відреагував Офіс омбудсмана.

Про це спершу повідомив журналіст Віталій Глагола та відреагував представник Офісу омбудсмана на Закарпатті Андрій Крючков, передає Цензор.НЕТ.

Текстовий супровід відео На відео, знятому очевидцями на одній із вулиць Мукачева, зафіксовано момент затримання велосипедиста групою оповіщення ТЦК. У кадрі кілька чоловіків у військовій формі оточують чоловіка та силою скеровують його до білого мікроавтобуса, що стоїть біля узбіччя дороги з відчиненими бічними дверима. Велосипед, яким пересувався чоловік, залишається лежати на проїзній частині поруч із місцем затримання — його ніхто не забирає. Зйомка ведеться з невеликої відстані, ймовірно, з протилежного боку вулиці чи з вікна найближчого будинку. У кадрі також потрапляють кілька перехожих, які спостерігають за подією, та припарковані вздовж дороги автомобілі. Голосів чи чіткого діалогу учасників на записі розібрати складно — переважає фоновий вуличний шум.

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Обставини затримання

Як зазначається, чоловіка повезли, і наразі про його долю нічого не відомо. Велосипед залишився посеред дороги. За словами журналіста, відео зйомки надіслали очевидці — на ньому чоловіка силою заштовхують у мікроавтобус, а велосипед залишається лежати на дорозі.

Автор публікації стверджує, що група оповіщення нібито працювала без бодікамер, хоча їх використання під час оповіщення є обов'язковим.

"Окреме питання — саме силове затримання. Представники ТЦК не мають повноважень самостійно здійснювати адміністративне затримання та примусове доставлення особи. У передбачених законом випадках це робить поліція. Це визначає Порядок проведення мобілізації №560", — додав Глагола.

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Реакція представника омбудсмана

Ситуацією зайнявся представник Уповноваженого на Закарпатті Андрій Крючков, який публічно відреагував і опублікував у соцмережах кадри затримання.

Він повідомив, що з метою з'ясування всіх обставин надіслав відповідні листи начальнику Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку, очільнику ГУНП у Закарпатській області та в.о. керівника Закарпатського ОТЦК та СП.

Крючков заявив, що поліція має з'ясувати всі обставини події та дати правову оцінку діям військовослужбовців. Окремо він вимагає інформацію та відеозаписи з натільних камер військовослужбовців ТЦК і СП та поліцейських.

"У разі підтвердження фактів порушення прав людини та встановлення причетних посадових осіб буде надіслано повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони", — запевнив Крючков.

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Штраф для військовослужбовців

За інформацією Глаголи, двох військовослужбовців Мукачівського ТЦК та СП, які були у групі оповіщення під час затримання велосипедиста, оштрафували адмінпротоколами.

Кожного з них оштрафували на 17 тисяч гривень за порушення обов'язкових правил використання бодікамер — журналіст наголошує, що під час роботи групи оповіщення відеофіксація має вестися безперервно.

У Мукачівському РТЦК та СП, а також у Закарпатському ОТЦК та СП на момент публікації офіційних коментарів щодо ситуації не було.

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