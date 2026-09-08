У Харкові чоловік порізав ножем поліцейського та трьох військових під час оповіщення: суд дав 11 років

У Харкові чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі за напад із ножем на поліцейського та трьох військовослужбовців під час проведення мобілізаційних заходів. Потерпілі отримали поранення голови, тулуба, кисті та в ділянці ключиці.

Про це повідомив Новобаварський районний суд Харкова, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як встановив суд, після 22:00 група оповіщення у складі поліцейського та військовослужбовців працювала у Новобаварському та Холодногірському районах міста.

Біля зупинки громадського транспорту на площі Національної Гвардії правоохоронець підійшов до чоловіка для перевірки документів. Той почав відходити в напрямку магазину, а поліцейський пішов за ним.

За магазином чоловік раптово розвернувся та вдарив правоохоронця ножем у голову. Коли до них наблизилися військовослужбовці, він завдав ножових ударів ще трьом із них.

В одного потерпілого діагностували різану рану голови та пошкодження кисті, в іншого – поранення голови й тулуба, ще в одного – різану рану в ділянці ключиці. Експерти кваліфікували ці травми як легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Після нападу чоловік утік, а потерпілим надали медичну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Вінниччині цивільні заблокували авто ТЦК кількома машинами, військового витягнули та побили

У суді обвинувачений вини не визнав. Він стверджував, що не розумів, хто до нього наближається, а ножем нібито лише захищався від нападу.

Суд цю версію відхилив. Зокрема, були досліджені відео з камер спостереження, показання потерпілих і свідків та висновки експертиз. Суд дійшов висновку, що чоловік усвідомлював, що має справу з поліцейським та військовослужбовцями, які виконували службові обов’язки.

Також суд встановив, що обвинувачений був військовозобов’язаним, не оновив військово-облікові дані та не мав відстрочки чи бронювання.

Новобаварський районний суд визнав чоловіка винним у замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та посяганні на життя працівника правоохоронного органу.

Йому призначили 11 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лучанин ударив працівника ТЦК руків’ям ножа: суд відправив його на 4 роки за ґрати