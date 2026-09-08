В Харькове мужчина порезал ножом полицейского и троих военных во время оповещения: суд приговорил его к 11 годам

В Харькове мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы за нападение с ножом на полицейского и троих военнослужащих во время проведения мобилизационных мероприятий. Пострадавшие получили ранения головы, туловища, кисти и в области ключицы.

Об этом сообщил Новобаварский районный суд Харькова, передает Цензор.НЕТ.

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Как установил суд, после 22:00 группа оповещения в составе полицейского и военнослужащих работала в Новобаварском и Холодногорском районах города.

Возле остановки общественного транспорта на площади Национальной гвардии правоохранитель подошел к мужчине для проверки документов. Тот начал удаляться в сторону магазина, а полицейский пошел за ним.

За магазином мужчина внезапно развернулся и ударил правоохранителя ножом в голову. Когда к ним приблизились военнослужащие, он нанес ножевые удары еще троим из них.

У одного пострадавшего диагностировали резаную рану головы и повреждение кисти, у другого - ранения головы и туловища, у третьего - резаную рану в области ключицы. Эксперты квалифицировали эти травмы как легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное нарушение здоровья.

После нападения мужчина скрылся, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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В суде обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что не понимал, кто к нему приближается, а ножом якобы лишь защищался от нападения.

Суд эту версию отклонил. В частности, были изучены видеозаписи с камер наблюдения, показания потерпевших и свидетелей, а также заключения экспертиз. Суд пришел к выводу, что мужчина осознавал, что имеет дело с полицейским и военнослужащими, выполнявшими служебные обязанности.

Также суд установил, что обвиняемый был военнообязанным, не обновил военно-учетные данные и не имел отсрочки или бронирования.

Новобаварский районный суд признал мужчину виновным в покушении на умышленное убийство двух или более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ему назначили 11 лет лишения свободы.

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