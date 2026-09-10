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Лубінець після конфлікту у Львові: Систему мобілізації треба змінювати, але не перекладати всю відповідальність на ТЦК

Лубінець: Систему мобілізації треба змінювати, але не перекладати всю відповідальність на ТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність змінити підходи до організації мобілізації після резонансного конфлікту за участю військовослужбовця ТЦК та жінки у Львові. Водночас омбудсман наголосив, що всю відповідальність за подібні ситуації не можна покладати лише на територіальні центри комплектування.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Дмитра Лубінця.

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Як зазначається, Лубінець доручив своєму представнику у Львівській області Тарасу Подвірному звернутися до Військової служби правопорядку, Національної поліції та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

"ВСП має перевірити обставини застосування сили щодо жінки та дії військовослужбовця. Поліція Львівщини вже розпочала власне службове розслідування щодо поліцейського, який був присутній на місці", – зазначив омбудсман.

За його словами, прокуратура має встановити, чи є у зафіксованих на відео діях ознаки кримінального правопорушення. Водночас перевірять і заяви ТЦК про перешкоджання роботі групи оповіщення.

"Поки що зарано робити остаточні висновки. Маємо встановити всі обставини та дати правову оцінку діям кожного учасника", – наголосив Лубінець.

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Омбудсман зазначив, що такі конфлікти не можна щоразу зводити лише до встановлення винних у конкретному інциденті. На його думку, змін потребує сама система організації мобілізації.

"Це не означає перекласти всю відповідальність на ТЦК та СП", – підкреслив він.

Лубінець наголосив, що дотримуватися закону та встановлених правил мають усі – військовослужбовці, правоохоронці та громадяни. Водночас держава має організувати систему таким чином, щоб мінімізувати можливості для конфліктів і застосування сили.

Серед необхідних змін омбудсман назвав чіткі правила, фіксацію дій, відповідальність за порушення та повагу до людської гідності.

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  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 8 вересня у Львові під час заходів оповіщення стався конфлікт між представниками ТЦК, поліцією та цивільними. У соцмережах поширили відео, на якому військовослужбовець силою відтягує жінку від дверей під’їзду. У Львівському обласному ТЦК заявили, що жінка перешкоджала роботі групи оповіщення та застосувала проти військовослужбовців сльозогінний газ.

Автор: 

конфлікт (508) Львів (2539) Лубінець Дмитро (792) ТЦК та СП (1388) Львівська область (2682) Львівський район (337)
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