В Одесі військовослужбовця ТЦК засудили до 7 років за викрадення і катування

В Одесі військовослужбовця ТЦК та СП засудили до семи років позбавлення волі за катування та незаконне викрадення чоловіка під час мобілізаційних заходів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку Приморського райсуду Одеси.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Суд встановив обставини затримання чоловіка

За даними слідства, подія сталася 2 травня 2026 року. Група працівників ТЦК та СП без участі поліції затримала чоловіка.

До нього застосували сльозогінний газ, після чого затягнули в автомобіль. Під час поїздки до центру комплектування потерпілому завдали ударів по тулубу.

За матеріалами справи, засуджений також кілька разів ударив чоловіка ногою, щоб змусити його повідомити "персональні дані".

Також читайте: Лубінець після конфлікту у Львові: Систему мобілізації треба змінювати, але не перекладати всю відповідальність на ТЦК

Військовослужбовець визнав свою провину

Суд визнав військовослужбовця ТЦК та СП винним у катуванні, а також незаконному позбавленні волі та викраденні людини.

Йдеться про ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України.

Військовослужбовець у суді визнав свою провину. На підставі угоди про визнання винуватості суд призначив йому сім років позбавлення волі.

Також його позбавили права обіймати посади в органах комплектування.