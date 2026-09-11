В Одесі військовослужбовця ТЦК засудили до 7 років за викрадення і катування
В Одесі військовослужбовця ТЦК та СП засудили до семи років позбавлення волі за катування та незаконне викрадення чоловіка під час мобілізаційних заходів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку Приморського райсуду Одеси.
Суд встановив обставини затримання чоловіка
За даними слідства, подія сталася 2 травня 2026 року. Група працівників ТЦК та СП без участі поліції затримала чоловіка.
До нього застосували сльозогінний газ, після чого затягнули в автомобіль. Під час поїздки до центру комплектування потерпілому завдали ударів по тулубу.
За матеріалами справи, засуджений також кілька разів ударив чоловіка ногою, щоб змусити його повідомити "персональні дані".
Військовослужбовець визнав свою провину
Суд визнав військовослужбовця ТЦК та СП винним у катуванні, а також незаконному позбавленні волі та викраденні людини.
Йдеться про ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 КК України.
Військовослужбовець у суді визнав свою провину. На підставі угоди про визнання винуватості суд призначив йому сім років позбавлення волі.
Також його позбавили права обіймати посади в органах комплектування.
- Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську чоловік закидав камінням службовий автомобіль, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та поліцейський, які проводили мобілізаційні заходи. За це суд призначив йому два роки обмеження волі, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням.
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