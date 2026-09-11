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Чоловік "підрізав" авто ТЦК на Волині: четверо військових постраждали
На Волині водій переслідував службове авто групи оповіщення ТЦК, після чого "підрізав" його та спричинив зіткнення з електроопорою. Унаслідок ДТП постраждали четверо військовослужбовців.
Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Подія сталась 10 вересня у с. Ворокомле.
"Місцевий мешканець, 1990 року народження, "підрізав" службовий транспортний засіб групи оповіщення. Внаслідок цього автомобіль зіткнувся з електроопорою. Через ДТП постраждали четверо військовослужбовців ТЦК та СП", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка, який переслідував службове авто і спричинив аварію, затримали.
Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
Санкція – позбавлення волі від 5 до 12 років.
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мент допрашує оператора асфальтоукладника, в якого узад врізався Мерс депутата.
- ну розповідай, як обгоняв, як подрізав
Хтось пиндить,як завжди.