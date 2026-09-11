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Новини Конфлікт із ТЦК
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Чоловік "підрізав" авто ТЦК на Волині: четверо військових постраждали

Чоловік підрізав автомобіль ТЦК на Волині: постраждали військові

На Волині водій переслідував службове авто групи оповіщення ТЦК, після чого "підрізав" його та спричинив зіткнення з електроопорою. Унаслідок ДТП постраждали четверо військовослужбовців.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Подія сталась 10 вересня у с. Ворокомле.

"Місцевий мешканець, 1990 року народження, "підрізав" службовий транспортний засіб групи оповіщення. Внаслідок цього автомобіль зіткнувся з електроопорою. Через ДТП постраждали четверо військовослужбовців ТЦК та СП", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка, який переслідував службове авто і спричинив аварію, затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру. 

Санкція – позбавлення волі від 5 до 12 років.

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Автор: 

ДТП (4675) ТЦК та СП (1393) Волинська область (899) Камінь-Каширський район (2) Ворокомле (1)
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Топ коментарі
+13
Переслідував? Вони шо,тікали?
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11.09.2026 11:47 Відповісти
+10
Анекдот нагадало.
мент допрашує оператора асфальтоукладника, в якого узад врізався Мерс депутата.
- ну розповідай, як обгоняв, як подрізав
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11.09.2026 11:43 Відповісти
+10
Скоріш за все тупі тецекаї переслідували ресурс,кортрий виявся спритнішим .До речі,як водій знав,що то ТЦК?
Хтось пиндить,як завжди.
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11.09.2026 11:46 Відповісти

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