Чоловік "підрізав" авто ТЦК на Волині: четверо військових постраждали

На Волині водій переслідував службове авто групи оповіщення ТЦК, після чого "підрізав" його та спричинив зіткнення з електроопорою. Унаслідок ДТП постраждали четверо військовослужбовців.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Подія сталась 10 вересня у с. Ворокомле.

"Місцевий мешканець, 1990 року народження, "підрізав" службовий транспортний засіб групи оповіщення. Внаслідок цього автомобіль зіткнувся з електроопорою. Через ДТП постраждали четверо військовослужбовців ТЦК та СП", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка, який переслідував службове авто і спричинив аварію, затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Санкція – позбавлення волі від 5 до 12 років.

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