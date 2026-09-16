Полиция закрыла дело о смерти 33-летнего мобилизованного в ТЦК на Ривненщине: экспертиза указала на заболевание. ФОТО

Полиция закрыла уголовное дело по факту смерти 33-летнего мобилизованного Виталия Сахарука в помещении Сарненского районного ТЦК и СП в Ривненской области. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти мужчины стало заболевание.

Об этом во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады сообщил заместитель начальника полиции Ривненской области Руслан Стрельбицкий, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил Стрельбицкий, соответствующее заключение предоставило Ривненское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.

"Болезнь, приведшая к смерти, — мозговая кома, сдавление, дислокация головного мозга, разрыв переднемозговой артерии. Смерть наступила вследствие заболевания", — говорится в акте экспертизы, который он зачитал.

По словам представителя полиции, на основании этого заключения уголовное производство было прекращено. В то же время он сообщил, что на момент смерти мобилизованного камеры видеонаблюдения в Сарненском районном ТЦК не работали.

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Служебную проверку после смерти Сахарука проводили также Ривненский областной ТЦК и СП. И.о. начальника областного ТЦК Виталий Плахотнюк сообщил, что соответствующие документы и результаты проверки приобщены к материалам дела.

"Сахарук В.В. был задержан 21 августа после проверки военно-учетных документов. Как выяснилось, мужчина не пользуется правом на отсрочку и является нарушителем воинского учета, поскольку не явился по повестке 27 января 2025 года. Он согласился проехать в ТЦК для составления материалов об административном правонарушении", — говорится в сообщении.





Что известно о смерти мобилизованного

Виталий Сахарук из села Городец Сарненского района скончался в августе 2025 года во время пребывания в районном ТЦК. По данным полиции, в течение двух дней мужчине становилось плохо, однако его не госпитализировали.

По версии Ривенского областного ТЦК и СП, 21 августа Сахарук добровольно отправился в районный ТЦК после проверки военно-учетных документов. Там на него составили административный протокол и направили на военно-врачебную комиссию. После прохождения ВВК он оставался на пункте сбора в ожидании направления в учебный центр.

23 августа мужчине стало плохо. К нему вызвали скорую помощь, однако медики констатировали смерть.

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Родственники Сахарука после его смерти заявляли о многочисленных синяках и гематомах на теле и предполагали, что к мужчине могли применять физическую силу. Его мать также не соглашалась с первоначальными выводами о причине смерти и заявляла о намерении провести независимую экспертизу.

После смерти Сахарука правоохранители возбудили два уголовных дела – по ч. 1 ст. 115 УК Украины с отметкой "естественная смерть" и по ч. 1 ст. 140 УК Украины о возможном ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником.

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