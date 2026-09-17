Сотрудника ТЦК, который в нетрезвом состоянии врезался в забор на Ривненщине, перевели в боевую часть

Сотрудника ТЦК, который в сентябре 2025 года, находясь в нетрезвом состоянии за рулем служебного микроавтобуса, протаранил бетонный забор в селе Трипутня Сарненского района, перевели для дальнейшей службы в боевую воинскую часть. Кроме того, военнослужащему вынесли строгий выговор и наложили административное взыскание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады рассказал начальник Ровенского городского ТЦК и СП Виталий Плахотнюк.

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По его словам, авария произошла 9 сентября 2025 года. Военнослужащий роты охраны взял служебный автомобиль, объяснив это необходимостью отвезти его на техническое обслуживание.

"Военнослужащий роты охраны, мотивируя необходимость отвезти транспортное средство на техническое обслуживание, взял его и в 7:30 выехал из ТЦК. В 8:40 он протаранил забор", - рассказал Плахотнюк.

По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным забором старосты села Трипутня Петра Чайковского.

По результатам служебной проверки военнослужащего привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.

"Военнослужащий получил строгий выговор со взысканием. Его перевели на службу в боевую воинскую часть", - отметил начальник Ривненского городского ТЦК и СП.

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