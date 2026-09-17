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Новости Незаконные действия ТЦК
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Сотрудника ТЦК, который в нетрезвом состоянии врезался в забор на Ривненщине, перевели в боевую часть

Сотрудника ТЦК после ДТП в нетрезвом виде в Ровенской области перевели в боевую часть

Сотрудника ТЦК, который в сентябре 2025 года, находясь в нетрезвом состоянии за рулем служебного микроавтобуса, протаранил бетонный забор в селе Трипутня Сарненского района, перевели для дальнейшей службы в боевую воинскую часть. Кроме того, военнослужащему вынесли строгий выговор и наложили административное взыскание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады рассказал начальник Ровенского городского ТЦК и СП Виталий Плахотнюк.

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По его словам, авария произошла 9 сентября 2025 года. Военнослужащий роты охраны взял служебный автомобиль, объяснив это необходимостью отвезти его на техническое обслуживание.

"Военнослужащий роты охраны, мотивируя необходимость отвезти транспортное средство на техническое обслуживание, взял его и в 7:30 выехал из ТЦК. В 8:40 он протаранил забор", - рассказал Плахотнюк.

По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным забором старосты села Трипутня Петра Чайковского.

По результатам служебной проверки военнослужащего привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.

"Военнослужащий получил строгий выговор со взысканием. Его перевели на службу в боевую воинскую часть", - отметил начальник Ривненского городского ТЦК и СП.

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ДТП (7939) ТЦК (1372) Ровенская область (1437)
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Топ комментарии
+11
Тобто кримінальної відповідальності для тцкашників взагалі нема. В нагороду за п'яне водіння і псування майна видають зброю і повну безкарність.
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17.09.2026 18:01 Ответить
+7
А чому він «працівник», якщо навіть начальник Рівненського ТЦК та СП його називає «військовим»?
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17.09.2026 18:01 Ответить
+5
Якби він врізався в якийсь інший забор а не в забор старости села то йому взагалі б нічого не було. Ще й звинуватили б хазяїна забора і забрали б на ВЛК. Вже є свіже відео як інший п'яний ТЦКшник ганяв по селу п'яний на білому бусі і врізався в кювет. Всі ці ТЦКуни п'яні поголовно, через це і їздять без ноинрів або з лівими номерами на вкрадених у волонтерів автомобілях
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17.09.2026 18:08 Ответить

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