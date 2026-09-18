Киев уже выполнил 80% мер по подготовке к отопительному сезону, - первый заместитель Кличко

В Киеве уже выполнено 80 % запланированных работ по подготовке города к зиме.

Об этом во время круглого стола "Энергетическая устойчивость громад Украины: готовность к зиме 2026/2027" заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о проектах Плана энергетической устойчивости Киева, плановых ремонтах и техническом обслуживании, создании запасов топлива и необходимого оборудования и т. д., отмечается в сообщении.

Строительство дизель-генераторных установок

"Нам нужно адаптироваться к другой реальности и ее рискам, научиться управлять новыми проектами и алгоритмами, которые обеспечивали бы энергетическую автономность. Например, в предыдущие годы мы обеспечили генераторами в качестве резервного питания ключевые объекты водопроводного хозяйства. Однако когда речь идет об обеспечении объектов мощностью от 9–10 МВт до 20 МВт, генераторы здесь не помогут. Нужно фактически строить локальную электростанцию. Именно поэтому планом энергоустойчивости для резервирования систем водоснабжения предусмотрено строительство дизель-генераторных установок", — рассказал Пантелеев.

Он уточнил, что три такие установки уже построены, остальные запланированные объекты будут завершены до конца года.

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Планы оперативного реагирования

По словам первого заместителя Кличко, важной составляющей подготовки Киева к зиме в этом году является совершенствование и расширение планов оперативного реагирования, что обусловлено интенсивностью вражеских обстрелов.

"В Киеве провели ряд учений для подготовки личного состава и координации между службами. Также разработаны алгоритмы оказания помощи маломобильным группам и гражданам, нуждающимся в постоянной медицинской поддержке. Кроме того, город формирует запасы продовольственных товаров на случай необходимости организации питания. В частности, укрепляем и оптимизируем работу каналов коммуникации с киевлянами и многое другое", — рассказал Пантелеев.

Он подчеркнул, что реагирование на потенциальные риски зимы 2026/27 не предполагает простых или универсальных решений, а требует комплексной кропотливой работы – технической, правовой, информационной и организационной.

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"Это вызов для всех нас. И каждый на своем уровне – от владельца квартиры до центральных государственных органов – может и должен готовиться на своем уровне, а также уметь объединять усилия", – подчеркнул Пантелеев.

Что предшествовало

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что общая стоимость плана устойчивости Киева составляет 37 млрд грн. Ответственными за реализацию мер плана являются город и государство в соотношении 50/50. С учетом проектов, обусловленных исключительной спецификой столицы, доля Киева составляет 22 млрд грн.

Также сообщалось, что Виталий Кличко встретился с представителями крупного бизнеса и договорился о сотрудничестве в вопросах подготовки Киева к зиме.

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