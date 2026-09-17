Кабмин включил Киев и область в перечень территорий повышенного риска
Кабинет министров включил Киев и Киевскую область в перечень территорий повышенного риска. Решение предусматривает расширение государственных механизмов поддержки бизнеса и страхования имущества от военных рисков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
По его словам, включение столицы и Киевской области в перечень территорий повышенного риска является первым из запланированных правительством шагов.
"Во-первых, включаем Киев и Киевскую область в перечень территорий повышенного риска", - отметил премьер.
В частности, государственные инструменты поддержки бизнеса будут распространены на предприятия, имущество которых расположено в Киеве и Киевской области.
Также планируется расширить перечень объектов, которые могут быть застрахованы от военных рисков. В него должны войти топливные резервуары, запасы топлива, топливо во время транспортировки и специализированный транспорт, в частности бензовозы.
Кроме того, предлагается увеличить предельный размер частичной компенсации страховых премий из государственного бюджета до 5 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль