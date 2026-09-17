Киев стал городом на передовой: Россия усилила атаки дронами и ракетами, — Матернова

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на массированный российский обстрел украинских городов 17 сентября, а также на нападение РФ на пассажирский поезд в Николаевской области накануне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в её посте в Х.

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Матернова отметила, что только в Киеве и Киевской области число погибших от российских атак с начала августа приближается к 120.

"Киев превратился в город на линии фронта. С 27 августа мы подвергаемся атакам как ночью, так и днём. Прошлой ночью россияне нанесли нам мощный удар, осуществив масштабную комбинированную атаку ракетами и дронами. Атака закончилась всего несколько минут назад. Россия выпустила десятки баллистических и крылатых ракет и сотни дронов, более половины из которых были реактивными", — написала Матернова.

Посол ЕС прокомментировала атаку на пассажирский поезд

Матернова также упомянула российскую атаку на пассажирский поезд в Николаевской области 16 сентября. Из-за угрозы повторного удара из поезда эвакуировали 168 пассажиров и членов экипажа.

"Я люблю украинские поезда. Я люблю путешествовать на них. Сегодня я по-прежнему это делаю, но с опаской", — написала дипломатка.

Кроме того, Матернова отреагировала на заявления российского МИД относительно украинской железнодорожной инфраструктуры. По ее словам, Москва назвала инфраструктуру, по которой перевозится западное оборудование, "законной военной целью", а также заявила об отсутствии гарантий безопасности для западных политиков и дипломатов, посещающих Украину.

"Это не предупреждение. Это признание", – заявила посол ЕС.

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